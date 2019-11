Vielleicht war das Gefängnis ihr Glück

«Der Ausbruch» erzählte dann – erstmals in der Geschichte der Literatur aus Sicht einer Frau – von Gefängnis und dem seltsamen Zeitempfinden dort («Eine leere Minute saugt grenzenlose Ewigkeiten ein»). Interessanterweise werden beide Bücher aus der Warte einer festgesetzten, zur Passivität verdammten Beobachterin erzählt, einmal wegen des Fussbruchs, das andere Mal aus der Haft heraus. Umso erstaunlicher, wie temporeich, quecksilbrig, kapriolesk Sarrazin erzählt.

Zu guter Letzt nun also «Querwege», geschrieben 1966. Die Erzählerin wird aus dem Gefängnis entlassen, steht auf dem Bahnsteig, «mit dem durchscheinenden Teint eines Keller-Chicorées», und sucht alte Freunde auf. Sie sieht, wie die ehemaligen Weggefährten in Zeitlupe untergehen, sei es, weil sie in kaputten Beziehungen feststecken oder – eine Phase weiter – allein mit zwei Kindern dasitzen.

Sie verwandelt Pritschendreck in Gold und Schönheit



Die Erzählerin Albe weiss, so will sie nie leben, sie wartet auf ihren Geliebten, jobbt bei einem Supermarkt und will schreiben, sonst nichts. «Ich schlief mit dem Heft als Kopfkissen ein, völlig ausgelaugt, aber den Kopf voller Morgenröte.» Und so schmilzt sie ihr eigenes Leben in Texte um, verwandelt Pritschendreck in Gold und Schönheit, beschreibt die behäbigen bürgerlichen Menschen um sich herum aus weiter Ferne, mit scharfem Witz.

Als ihr Geliebter freikommt, fangen sie mühsam an, sich freizustrampeln. Lou (der in den beiden Vorgängerbänden den «echten» Namen Julien trug) «hansdampft in allen Gassen», um die Ruine in den Cevennen irgendwie bewohnbar zu machen, sie selbst schreibt Tag und Nacht. «Die Schlenderpausen, der schmale Grat der Zärtlichkeit, die Nachsicht des Glücks sind uns immer nur für kurze Zeit vergönnt.»

«Querwege», Traversières, so heissen in Südfrankreich die Erdstreifen, die man terrassierte, um dem kargen Boden etwas abzugewinnen. Sarrazin ist elektrisiert, als sie das Wort erstmals hört, «Hindernis, Durchgang, Abkürzung, ein gekreuztes Wort, das den Wegen meines Lebens gleicht».