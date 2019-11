Die Angst in schwarzen Körpern

So beginnt die erste von neun Geschichten in Jamel Brinkleys Debüt «Unverschämtes Glück» – einem ziemlich aufregenden Buch, weil darin die Form der klassischen Short Story meisterlich genutzt wird, um vom Leben junger schwarzer Männer in den grossen Städten der USA zu erzählen. Die Geschichten spielen in der New Yorker Bronx und in Brooklyn, und Gegenwart ist durchaus ein bisschen weiter gefasst. Im Fall der uneingeladenen Partybesucher sprechen wir vom Jahr 1995. Was allerdings keinen allzu grossen Unterschied zum Jahr 2019 macht. Denn die Geschichten handeln auch davon, dass es eine Kontinuität in der afroamerikanischen Wahrnehmung von Welt und männlichem Körper gibt, die auf gewisse Weise vererbt und von einer rassistisch strukturierten Gesellschaft mitgestaltet wird.

«Schon seit wir bei der Party aufgeschlagen waren, lag ich meinem Freund mit tragischem Zeug über meinen Vater in den Ohren.» All das tragische Zeug, das sich zwischen Vätern und Söhnen ereignen kann, das Familien und Beziehungen bersten lässt, bestimmt jede einzelne von Brinkleys Geschichten.

Die Geschichte vom Dad ist ein Stimmungskiller



Auch in «Wie prickelnd» spielt es eine tragende Rolle. Der Ich-Erzähler und sein Freund Claudius haben es auf Iris und Sibyl abgesehen, die eine aus Belize, die andere Dominikanerin. «Wir zogen beide eher üppige, kurvige Frauen vor – teils, vermute ich, weil schwarze Typen das angeblich tun. Die Vorliebe ist gleichsam Bestätigung einer schwarzen Herkunft, unsere Art, uns Authentizität zu bescheinigen.»

Dem Ich-Erzähler gelingt es einfach nicht, mit der traurigen Geschichte von seinem Dad hinterm Berg zu halten: ein kapitaler Stimmungskiller. Erstaunlicherweise schaffen sie es dennoch, von den Mädchen mit nach Hause genommen zu werden. Und da beginnen die Seltsamkeiten: Auf dem Weg zu deren Wohnung stellt sich ihnen ein aggressiver, zum Angriff bereiter Hund entgegen. Claudius und der Erzähler weichen verängstigt zurück, während Sibyl und Iris den Köter mit einem gezielten Schlag gegen die Schnauze und mit Tritten gegen den taumelnden Körper zur Strecke bringen.

Als sie schliesslich zu viert im Bett landen, werden die Jungs gezwungen, sich voreinander auszuziehen und einander zu betrachten, was zu einer merkwürdigen Verschiebung des Blicks führt. Das Bewusstsein des eigenen Körpers, gespiegelt im anderen, lässt das erlernte männliche Gehabe in sich zusammenstürzen. Am Morgen liegen Claudius und der Erzähler nebeneinander auf der Matratze, und all das «tragische Zeug», das sie mit sich herumschleppen, steht ihnen vor Augen.

Wie lebt es sich in einem schwarzen Körper, der ständig Gefahr läuft, ausgelöscht zu werden von Polizeikugeln?

«Mit einem Mal kam eine extreme Hässlichkeit zum Vorschein, offenbarte sich in seinem Gesicht ein anderes Gesicht, und das Gleiche muss er bei mir gesehen haben. So ist es mit Menschen in meinem Leben gewesen, mit Menschen, die ich geliebt habe: Etwas verflüchtigt sich still und leise, es tut sich ein Riss so unmerklich auf, wie zwei Lippen sich öffnen, etwas ist morgens anders, so plötzlich und sachte, dass du dich fragst, wie sie überhaupt jemals schön sein konnten.»

Es ist eine interessante Dekonstruktion, die hier stattfindet und sich mit der in den letzten Jahren in den USA immer wieder aufkeimenden Debatte um den schwarzen Männerkörper, um «Black Masculinity» verbinden lässt. Den Essayisten Ta-Nehisi Coates interessierte in seinem gefeierten Brief an seinen Sohn «Zwischen mir und der Welt» die Frage, wie man in einem schwarzen Körper leben soll – einem Körper, der ständig in Gefahr ist, ausgelöscht zu werden durch Polizeigewalt, und sich deshalb unnahbar und stark macht, sich panzert gegen Willkür und Rassismus. Angst sei es, die in den Posen der harten Ghetto-Kids aufscheine, schreibt Coates.

Etwas von dieser Angst sitzt auch in den jungen Helden, die durch Brinkleys Brooklyn streifen. Sie würden gerne lernen, in dieser verwirrenden Welt Männer zu werden – und sind dabei orientierungslos und allein auf sich gestellt.

Die gesellschaftliche Realität formt die Figuren



Sechzig Prozent aller jungen schwarzen Männer ohne Highschool-Abschluss, kann man bei Ta-Nehisi Coates lesen, landen in den USA im Gefängnis. Man muss eine solche Zahl auch mitdenken, wenn man Brinkleys Texte liest. Obwohl diese Erzählungen alles andere sind als soziologische Proseminare, ist die gesellschaftliche Realität darin immer präsent. Sie formt die Figuren. Und zugleich wird sie durchbrochen von überraschenden Wendungen. Wie in der Auftaktgeschichte, in der Frauen – women of colour – den Männern etwas über ihre Zerbrechlichkeit beibringen.

Immer wieder schleichen sich Irritationen in Jamel Brinkleys feinsinnige, absolut zeitgenössische und zugleich geschichtsbewusste Storys, die von Uda Strätling nuancenreich ins Deutsche gebracht wurden. Die wankelmütige Beziehung zwischen zwei Halbbrüdern zeigt, wie unmöglich es ist, angesichts eines zeitversetzt erlebten Missbrauchs durch den Vater eine gemeinsame Sprache zu finden. Dieses Verstummen wird wiederum körperlich überwunden; beim Capoeira, jener brasilianischen Martial-Art-Kunst, bei der die Protagonisten ihren ritualisierten Kampftanz aufführen, während Musik und Worte tranceartige Stimmungen erzeugen.