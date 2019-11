Die härtesten Rivalen von Beat Feuz

Seriensieger zu werden, ist also in der Abfahrt nicht einfach. Auch für Feuz nicht. Am Samstagabend steht die erste Abfahrt des Winters an. Und auch ohne Svindal ist die Konkurrenz um die kleine Kristallkugel riesig. Feuz könnte die Trophäe in dieser Saison zum dritten Mal in Folge gewinnen. Diese Fahrer werden bei diesem Unterfangen seine wohl grössten Rivalen:

Dominik Paris 30, Italien, 16 Weltcupsiege, davon zwölf in der Abfahrt.

Er wird wohl immer mit einem Auge zu den Technikern rüberschielen. Und hoffen, dass die sich die Punkte klauen. Wenn es im Slalom und im Riesenslalom ausgeglichener zu und her geht als in den vergangenen Wintern, dann ist Dominik Paris nämlich auch ein Anwärter auf den Gesamtweltcup. Der Heavy-Metal-Sänger aus dem Südtirol ist überall gut, er mag es eisig und pickelhart, er liebt Kitzbühel, er liebt Bormio. In guter Form ist Paris fast unschlagbar.

20 Punkte trennten Paris zum Ende des letzten Winters noch von Feuz im Kampf um die kleine Kristallkugel. Und es ist wohl nicht gewagt, zu behaupten, dass der Italiener den Emmentaler noch eingeholt hätte, wäre noch eine Abfahrt mehr ausgetragen worden. Denn gerade in der zweiten Hälfte der Saison 2018/19 war er in einer phänomenalen Verfassung, gewann nach dem Jahreswechsel drei von vier Abfahrten. Und an der WM holte er Gold im Super-G.

Kjetil Jansrud 34, Norwegen, 22 Weltcup-Siege, davon acht in der Abfahrt.

Er ist Weltmeister in dieser Disziplin, auch darum ist er hier dabei. Und mit dem Rücktritt von Landsmann und Kumpel Svindal ist er auch der Mann unter den aktiven Speedfahrern mit den meisten Weltcupsiegen. 22 sind es, 6 mehr noch als Paris. Die meisten seiner Siege aber holte Jansrud nicht in der Abfahrt, sondern im Super-G. In den vergangenen fünf Wintern gewann er im Schnitt fast jedes dritte Rennen, 10 von 34 an der Zahl.

Der freundliche Norweger stapelt aber tief. «Gut» sei seine Vorbereitung gewesen, «okay» sein Gefühl vor den ersten Speedrennen in Kanada, berichtet er dem Portal skionline.ch. Mit dem neuen Leader im norwegischen Team wird trotzdem zu rechnen sein, einer wie er wird sich nicht nur auf den Super-G konzentrieren. In der letzten Saison wurde er lange von einem lästigen Bruch an der Hand aufgehalten. WM-Gold gab es trotzdem.