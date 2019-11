Der Starkoch mischt die Hotellerie auf

Anfänglich deutete auch wenig darauf hin. Caminada schaute sich nach der Lehre bei berühmten Köchen im In- und Ausland um, ehe er während eines Sprachaufenthaltes in Vancouver sein Schlüsselerlebnis hatte. Schon länger hatte er sich gefragt, wie seine Zukunft aussehen sollte, und nach den Besuchen der tollsten Restaurants von Vancouver wusste er es: Er musste es selbst versuchen. Zurück in der Schweiz hörte er, dass die Stiftung, der das Schloss Schauenstein in Fürstenau gehört, einen Pächter suchte. Er bewarb sich – und startete mit 26 Jahren zu einer beispiellosen Karriere.

Der «Guide Michelin» zeichnete Schloss Schauenstein schon nach einem Jahr mit einem Stern aus. 2007 folgte der zweite und 2010, mit 33 Jahren, war Caminada der jüngste Dreisternkoch der Welt. Sein Restaurant zählt regelmässig zu den «World's 50 Best Restaurants», im Jahresranking der 200 besten Restaurants Europas belegt es meist Rang eins oder zwei. Und das im verträumten 350-Seelen-Nest Fürstenau in der malerischen Region Viamala.

Eine faszinierende kleine Erlebniswelt

Schloss Schauenstein ist auf Monate ausgebucht. Was hier in prächtigen historischen Räumen von einer aufgestellten jungen Servicecrew auf die Tische gezaubert wird, ist atemberaubend. Ein Gedicht.

Doch mittlerweile kommen die Leute nicht allein der weltberühmten Küche wegen. Im Burgstädtchen hat Caminada nämlich eine faszinierende kleine Erlebniswelt geschaffen. Neben dem Schloss mit neun Zimmern und Suiten steht seit einem Jahr die Casa Caminada. Das charmante Landhotel mit zehn gemütlichen Lärchenholz-Doppelzimmern entstand aus zwei alten Ställen und ist eine begeisternde Ode an die Einfachheit. Im Restaurant mit bodenständiger, aber hochklassiger Bündner Küche sind die Preise bewusst tiefer gehalten.

Herzstück des Hauses ist die eigene Bäckerei, die Leute aus der ganzen Region anzieht. «Ich wollte eine Backstube, weil Brot die Menschen zusammenbringt», sagt Caminada. Dann gibt es noch einen Laden mit feinen Produkten, eine Rösterei und einen Käsekeller. Mittlerweile gehören zwei weitere Häuser zu Caminadas kleinem Reich, das mit den Rückzugsoasen und lauschigen Winkeln den Charakter eines Dörfchens hat.

Doch Caminada ist nicht bloss Hotelier geworden, er mischt auch die Gastronomie in der gehobenen Hotellerie auf. Das vor bald vier Jahren eröffnete erste Restaurant Igniv by Andreas Caminada im Grand Resort Bad Ragaz schlug ein wie eine Bombe. Die Philosophie des Teilens von raffinierten Gerichten in lockerer Atmosphäre traf den Zeitgeist voll. Caminadas Mann in der Ragazer Schauenstein-Filiale ist sein Musterschüler Silvio Germann. Der 29-Jährige erhielt schon nach einem Jahr den ersten «Michelin»-Stern und wurde heuer als «Schweizer Koch des Jahres» ausgezeichnet.