«Die chinesische Zensur wird sich durchsetzen»

In den letzten acht Monaten haben vier Massaker auf drei Kontinenten die Welt erschüttert: Der Angriff auf eine Synagoge in Halle, die Attacke in Poway, Kalifornien, das Massaker in Christchurch, Neuseeland, und dasjenige in El Paso, Texas. Sie alle hatten eine erstaunliche Gemeinsamkeit: Die Attentäter – alles junge, rechtsradikale, weisse Männer – haben sich im gleichen Onlineforum namens 8Chan radikalisiert. Auf der Plattform erfassten die komplett anonymen Nutzerinnen und Nutzer zu Spitzenzeiten über 1,5 Millionen Beiträge pro Monat. Gegründet wurde das Forum vom 25-jährigen, an den Rollstuhl gefesselten Programmierer Fredrick Brennan aus Albany, New York.