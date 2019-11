Geisle der Menschheit

«Die kleine Sprachsprechstunde» als Podcast:

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Bald beginnt die Vorweihnachtszeit, da pflegen manche Gegenden den alten Brauch des Chlauschlöpfens. Dabei chlöpft, also knallt man mit – ja mit was? In der Schweiz sagt man Geissel dazu, mundartlich «gäisle», im Hochdeutschen ist das eine Peitsche. Dort ist die Geissel reserviert für das Gerät, mit dem religiöse Fanatiker sich selbst kasteien, also blutig schlagen.