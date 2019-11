Die Liebe zum Chef ist in der Schweiz erlaubt, aber ...

US-Unternehmen sind daher dazu übergegangen, Liebesbeziehungen zwischen Chefs und Mitarbeitern zu verbieten. Das musste Steve Easterbrook spüren, der gestern seinen Posten als McDonald’s-Chef räumen musste. Er habe die Firmenvorschriften verletzt, in dem er ein Verhältnis mit einer Mitarbeiterin eingegangen sei, teilte das Unternehmen mit. Damit habe er ein «schlechtes Urteilsvermögen» bewiesen. Dies auch, wenn die Affäre einvernehmlich war. In einer E-Mail an die Mitarbeiter des Fast-Food-Konzerns beschrieb Easterbrook sein Verhalten als «einen Fehler». «Angesichts der Werte des Unternehmens stimme ich mit dem Vorstand überein, dass es für mich an der Zeit ist, weiterzuziehen.»

Laut Mc Donald’s in der Schweiz gilt diesbezüglich für alle Ländergesellschaften ein Reglement. Liebes- oder sexuelle Beziehungen zwischen Mitarbeitenden, die eine Unterstellungsbeziehung haben, seien zu vermeiden oder die Beziehung sollte sonst den Vorgesetzten gemeldet werden, so eine Sprecherin. Das Ziel dieser Regelung sei es, Konflikte zwischen privaten- und Unternehmensinteressen zu vermeiden.

Andere Unternehmen handhaben dies ähnlich. Easterbrook ist daher nicht der erste Firmenchef, der deswegen seinen Job verliert. Im Juni 2018 stolperte Brian Krzanich, Chef des Chipkonzerns Intel, über eine einvernehmliche Affäre mit einer Mitarbeiterin. Auch bei Intel besteht eine interne Richtlinie, die das verbietet.

Beziehungsverbot unzulässig

In der Schweiz dürfte eine solche Regelung für Chefs oder Chefinnen einen schweren Stand haben. Laut Arbeitsrechtler Roger Rudolph, Professor an der Universität Zürich, gebe es dazu bis dato in der Schweiz so gut wie keine Rechtsprechung oder Literatur zur Liebe am Arbeitsplatz. Auch sei im Gesetz nichts zu diesem Thema zu finden. «Beziehungsverbote in Arbeitsverträgen oder Reglementen sind nach schweizerischem Arbeitsrecht unzulässig, weil sie zu stark in die Persönlichkeit der Arbeitnehmenden eingreifen», so Rudolph. In Deutschland habe ein Gericht diese Auffassung gestützt.

Ein Arbeitgeber könne aber Massnahmen ergreifen, wenn etwa zwischen den Beziehungspartnern im Betrieb ein Abhängigkeitsverhältnis bestehe, so Rudolph. Dazu gehören etwa die Umverteilung von Arbeiten, Kompetenzen oder die Versetzung einer Person. Dies, um das Risiko einer Interessenkollision zu vermeiden, also dass private und betriebliche Interessen sich in die Quere kommen. Ein Vorgesetzter könnte etwa versucht sein, seinen Partner zu bevorzugen. Doch es kann auch für den Untergebenen zu schwierigen Situationen kommen. Dies, wenn seine Erfolge intern Neid wecken und nur mit der Beziehung zum Vorgesetzten erklärt werden.