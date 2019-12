Hier prickelt es auf der Zunge

Neue Erscheinung: Das Beyond neu in der Enge. Bild: Andrea Zahler

Wir kommen sofort ins Gespräch mit unseren Tischnachbarn, einem Bündner und einer Singapurerin, die uns erzählen, dass sie Stammgäste seien. Sie warnen uns davor, dass einige Gerichte sehr scharf seien, was typisch ist für die Sichuan-Küche. Weil wir, was Schärfe angeht, nicht sehr viel vertragen, lassen wir uns als Hauptgang von ihnen zwei milde Klassiker empfehlen. Ein Glücksfall, weil wir sowieso überfordert sind mit der Auswahl: Auf der chinesisch-deutschen Karte finden wir über 40 Gerichte. Zudem legt uns die Kellnerin fünf Minuten später eine weitere Menukarte auf den Tisch, in der zusätzliche Wok-, Nudel- und Reisgerichte zu finden sind.

Keine europäisch adaptierte Importküche

Die Vorspeise, die wir ohne Nachbarschaftshilfe ausgewählt haben, ist ein Volltreffer. Beim gebratenen Frühlingszwiebelbrot handelt sich um eine Art Pfannkuchen (7.50 Fr.), der grosszügig mit den grünen Zwiebeln gefüllt ist. Ein super Snack mit Suchtfaktor, der perfekt zum süffigen Tsingtao-Bier (5 Fr.) passt.

Das Gong Bao-Poulet (24.50 Fr., inkl. Reis), das uns der Bündner ans Herz legt, ist ebenfalls eine gute Wahl. Die Sichuan-Pfefferkörner und die milden, getrockneten Chilischoten haben einen betäubenden Effekt und harmonieren gut mit der Sauce aus Soja und Zucker. Teil der Speise sind auch Wasserkastanien; ein chinesisches, süssliches Gemüse, das aussieht wie gekochter Knoblauch und in der Konsistenz an Apfel erinnert. Eine richtige Entdeckung! Schade nur, hat die Kellnerin vergessen, dass wir eine Peperoni-Unverträglichkeit haben. So müssen wir das verhasste Gemüse ­umständlich aussortieren.

Harmonisiert nicht nur geschmacklich: Gong Bao-Poulet mit Reis. Bild: Andrea Zahler

Im Vergleich zum Gongbao kommen die überbackenen Rindfleischstreifen (31.50 Fr.), die optisch an Würmchen erinnern, etwas trocken daher. Vielleicht hätten wir sie statt mit Salz und Pfeffer mit einer Soja-Knoblauch-Sauce bestellen sollen. Ansonsten schmecken die Rindsstreifen gut, und auch hier sind die ausgewogenen, süss-würzigen Aromen der Sichuan-Küche klar ­erkennbar. Genauso wie beim Tofu (22.50 Fr.), der mit Schweinehackfleisch gedünstet ist und wiederum grosszügig mit Sichuan-Pfeffer ­abgeschmeckt ist. Von dessen Prickeln auf der Zunge bekommen wir einfach nicht genug.

Beyond

Claridenstr. 36

8002 Zürich

Tel. 043 366 83 45

www.restaurant-beyond.ch

Öffnungszeiten

Mo–Fr 11.30–14 Uhr, 18–22 Uhr, Sa / So 18–22 Uhr



Preise

Speisen 7.50–35.50 Franken