Höflich ist cool

Ein Samstagmorgen in einem Businesshotel in Baden AG. Es ist kurz vor 9 Uhr, gleich startet der Kurs «Kniggteens», in dem 13- bis 17-Jährige lernen sollen, wie man sich anständig benimmt. Davon hat «die Jugend von heute» doch keine Ahnung mehr, stänkern Erwachsene von heute gerne; es fehle ihnen an guten Manieren und Respekt.