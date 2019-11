Kleine Lügen

Menschen lügen 200-mal am Tag, hat der Psychologe Gerald Jellison errechnet. Das heisst: im Schnitt zwölfeinhalbmal die Stunde, rund alle fünf Minuten. Zwar ist die Zahl 19 Jahre alt, Jellison hat auch die Lügen, die man sich selbst erzählt, dazugezählt, und einige seiner Kollegen haben Zweifel geäussert. Aber bedenkt man andererseits, wie die Kommunikation durch soziale Netzwerke zugenommen hat, kann man davon ausgehen: Weniger Unwahrheiten sind es nicht geworden. An einem Arbeitstag lügt der durchschnittliche Arbeitnehmer also mehrere Dutzend Mal im Umgang mit Kunden, Kollegen, sich selbst.