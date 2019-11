Kulturkampf in Flandern

Fast ungläubig wurde vor diesem Hintergrund vergangenen Freitag in Flandern die Meldung ­aufgenommen, dass die deutsche Bundesregierung ihre Ausgaben für Kultur um zusätzliche 54 Millionen steigert – auf insgesamt über 2 Milliarden. «Die künstlerische Avantgarde belebt den demokratischen Diskurs», wird die deutsche Kulturstaats-­ministerin Monika Grütters in einer Pressemitteilung zitiert. Und sie hat recht damit, niemand ist ein so guter Verbündeter für die offene Gesellschaft wie eine freie Kulturszene. Und das weiss natürlich auch die flämische Rechte, die die Avantgarde nun ein für alle Mal loswerden will.

Denn im Gegensatz zu Deutschland oder der Schweiz, die über ein sehr enges Netz von Stadttheatern verfügen, liegt die Stärke der flämischen Kunstproduktion in der freien Szene. Es gibt in ganz Flandern nur drei Stadttheater – eines davon ist das NTGent, das ich leite. All die grossen Namen der flämischen Kunst kommen aus der freien Szene. Mit anderen Worten: Eine radikale Kürzung der freien Projektförderung, einhergehend mit einer Schwächung der festen Institutionen, bedeutet das Ende der Performance-Geschichte in Flandern. Denn beides ist nur das letzte Kapitel einer seit über zehn Jahren anhaltenden Sparwelle im flämischen Kultursektor.

Dabei produziert ironischerweise keine andere Branche der belgischen Wirtschaft so viel Mehrwert und sorgt derart kostengünstig für internationale Ausstrahlung. Ein Brief internationaler Kuratoren von der Tate Modern bis zu den Wiener Fest­wochen an den Ministerpräsidenten Jambon fasste all diese Argumente zusammen, garniert mit eigentlich rechtsliberalen Trigger-Wörtern wie «flämische Emanzipation» und «internationale Exzellenz». Was vor 15 Jahren noch keinem Linken über die Lippen gekommen wäre, ist längst gängige Rhetorik im Kunstsektor.

In Dutzenden von weiteren Statements und offenen Briefen bemühen sich die Künstler, ihre Verbundenheit mit Flandern zu unterstreichen. Aber neoliberale und identitäre Gleichschaltung reicht den Rechten nicht mehr. Man will die Avantgarde, auch wenn sie ausgewiesen flämisch und ökonomisch exzellent ist, weghaben. Einfach deshalb, weil sie «den demokratischen Diskurs belebt». Während in Ungarn, Brasilien und neuerdings auch in Bolivien faschistische Regierungen an der Macht sind – um nur ein paar Beispiele zu nennen –, geht nun der Kulturkampf auch in der europäischen Hauptstadt in die letzte Runde.

Denn es geht bei den Kürzungen um mehr als um «künstlerische Experimente», wie die rechte Propaganda glauben machen will. Es geht um den Erhalt einer demokratischen Kunst jenseits von Opernhäusern und Kriegsdenkmälern. Wenn wir diesen Kampf nicht gewinnen, sind all unsere anderen Kämpfe um Gleichberechtigung oder Diversität sinnlos.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App