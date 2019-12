«Macht Platz, ich habe keine Kinder»

Bäuche, überall Bäuche. Wir sind an einem Herbstfest, hier ein Bauch im 7. Monat, da einer im 4. Monat, dort drüben einer nach dem 9. Monat. Um die Bäuche und mich turnen jene, die zuvor in dem einen oder anderen Bauch drin waren: lauter Kinder, fröhlich quietschend. Rundherum Leute um die dreissig, von denen viele glänzende Ringe an den Fingern tragen.