Martin Walser schreibt und schreibt und schreibt

Dabei soll ihm der in der Einliegerwohnung des Zürn’schen Hauses einquartierte Anton Schweiger, Lehrer für Deutsch und Erdkunde, behilflich sein: Er soll die Angelegenheit bei den entsprechenden kirchlichen Gremien vorbringen und befördern, und er ist dafür auch genau der Richtige, denn Anton ist Sirte, der Schönheit ihrer dunklen Augen wie ihres Halses wegen, rettungslos verfallen.

Wo Seltsames ist, soll Heiligkeit werden



Was Martin Walser hier nach Tagebuchaufzeichnungen aus dem Jahr 1961 auf nur gut 90 Seiten zusammenbringt und der Gattung «Legende» zuordnet, kommt altgedienten Walser-Lesern in vieler Hinsicht bekannt vor: «Mädchenleben oder Die Heiligsprechung» ist ein weiteres Buch aus dem Zürn-Komplex. 1979 stand im Roman «Seelenarbeit» zunächst der Chauffeur Xaver Zürn im Zentrum, danach, von seinem ersten Erscheinen in «Das Schwanenhaus» (1980) über «Die Jagd» (1988) bis hin zu «Der Augenblick der Liebe» (2004), spielte der wenig erfolgreiche Immobilienmakler Gottlieb Zürn die Hauptrolle. Eine Ehefrau, zwei Töchter und ein Lehrer als Untermieter waren jeweils mit von der Partie.

Jetzt allerdings werden die Vorkommnisse aufs Übersinnliche hin zugespitzt: Wo Seltsames ist, soll Heiligkeit werden. Und da Anton Schweiger, glühend vor Verehrung für Sirte, als Ich-Erzähler fungiert, deutet alles auf deren göttliche Inspiration hin. Auch das Mädchen selbst arbeitet schliesslich aktiv am Heiligsprechungsprojekt mit. Für dessen Erfolg muss sie ja Wunder wirken. Dass sie dem Raben Chlodrian das Sprechen beibringt, ist schon mal ein guter Anfang. Noch viel besser aber, dass er eines Nachmittags im Familienkreis den Choral «Grosser Gott, wir loben dich» zu Gehör bringt.

Obwohl Lehrer Schweiger der Meinung ist, das eigentliche Wunder sei Sirte selbst, kommt es ihm für seine Beweisführung vor der Kirchenkommission sehr gelegen, dass ihr im nächsten Schritt sogar eine Kombination aus Martyrium und Wunder gelingt. Von einer Frau, deren trunksüchtiger Mann sie jeden Tag schlägt, wird Sirte dem Schläger zugeführt. Nun lässt sie sich monatelang durchprügeln – bis dem Trunkenbold mit Namen Ludwig Proll die Lust am Trinken und Schlagen schwindet und er das Mädchen in einem Brief beschwört: «Hören Sie auf, sich täglich prügeln zu lassen. Dann höre ich sofort auf zu trinken.»

Hässliche Dinge begeben sich in diesem Buch, etwa wenn sich Vater Zürn Kuhfladen ins Gesicht schmiert, oder er seine Frau «des öfteren» vergewaltigt.

Tatsächlich beendet Proll seine Trinkerei. Anton Schweiger: «Ich versuchte, ihr vorsichtig zu erklären, dass sie etwas bewirkt habe, was man ein Wunder nennen dürfe. Sie schüttelte den Kopf. Sie will kein Wunder, sie will einen Sinn für ihr Dasein.» Und zum «Postulator» der Kirchenkommission: «Da an dem Wunder kein Zweifel möglich ist, dürfen wir hoffen.»