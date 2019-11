Operation Arche Noah: Zimbabwe siedelt 600 Elefanten um

Schon jetzt sind mehr als 200 Elefanten der verheerenden Dürre in dem afrikanischen Binnenstaat zum Opfer gefallen. Sie gilt als eine der schlimmsten seit Jahren und hat in der Region auch andere Länder wie Sambia, Botsuana, Angola oder Namibia im Griff. Die Staatengemeinschaft des Südlichen Afrikas (SADC) hält die aktuelle Dürre für eine Folge des Klimawandels. In grossen Teilen von Angola, Botsuana, Namibia, Südafrika, Sambia und Zimbabwe gab es die niedrigsten Niederschläge seit 1981.

Für die Menschen dort hat das dramatische Auswirkungen. In den kommenden sechs Monaten werden rund 45 Millionen Menschen in den 16 SADC-Staaten von Hunger bedroht sein, schätzte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) Ende Oktober. Es müsse nicht nur der akute Hunger von Millionen von Menschen gestillt werden, sondern es brauche auch Investitionen, damit sich häufende Dürren, Überflutungen und Stürme die Menschen vor Ort künftig weniger stark treffen, schrieb das WFP.

Drei Millionen Euro für den Umzug der Wildtiere

Für einige Elefanten hat Zimbabwe nun eine schnelle Lösung. Das Land plant eine Art Arche Noah. In einer der grössten Umsiedlungsaktionen des Landes sollen rund 600 von Hunger und Durst geschwächte Elefanten in andere Gebiete umziehen – zusammen mit 2000 Impala-Springböcken, 50 Büffeln, 40 Giraffen und Dutzenden Löwen. Die auf knapp drei Millionen Euro geschätzte Aktion wird von diversen Natur- und Umweltorganisationen mitgetragen und finanziert, teilte die Parkbehörde ohne weitere Detailangaben mit.

«Wir haben Genehmigungen für die Umsiedlung der Tiere in verschiedene Regionen des Landes erteilt, wo die Regenfälle etwas stabiler sind», sagte der Sprecher der Nationalparkverwaltung, Tinashe Farawo, der Nachrichtenagentur dpa. Verantwortlich für die Misere ist vor allem die Dürre, aber nicht nur. Hwange gilt als überbevölkert an Elefanten: Die Kapazität wird auf 14'000 Tiere geschätzt – aktuell sind dort aber 53'000 Elefanten.

Zwar haben Ranger im Hwange-Nationalpark wie anderswo begonnen, Wasser aus Bohrlöchern zu pumpen, aber es reicht nicht für alle Dickhäuter. Zudem reicht die Vegetation, die wegen der ausbleibenden Niederschläge nur spärlich vorhanden ist, zur Ernährung der Tiere bei weitem nicht aus.