SBB wiederholen Fehler bei der Personalplanung

Eine Durchsage in einem Intercity am Freitagmorgen fasst die gegenwär­tigen Probleme der Bundesbahnen unfreiwillig zusammen: «Es tut mir leid, dass nicht alle einen Sitzplatz gefunden haben. Positiv ist aber, dass wir pünktlich sind.» Der Zug fuhr in verkürzter Komposition – und das zur Pendlerzeit.