Sion-Goalie: «Henchoz ist ein Heuchler»

Stéphane Henchoz hat nicht mit harten Worten gespart, seit er sein Amt als Trainer des FC Sion niedergelegt hat. In mehreren Interviews kritisierte er seine ehemaligen Spieler. In dieser Zeitung sagte er unter anderem, den Sittener Profis mangle es an «Charakter» und «Persönlichkeit». Und er sagte: «Einige Spieler sind vielleicht zu gut bezahlt.»