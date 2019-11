Unscheinbare Dinge beleben die Städte

«Selbst so unscheinbar anmutende städtische Gegenstände wie Schachtdeckel erweisen sich bei näherem Hinschauen als ergiebige Geschichtenspeicher.» Dass der 1951 in Rom geborene Lampugnani nicht nur Theoretiker, sondern auch Architekt ist, wird vor allem dann deutlich, wenn es um Materialien geht. «Als Material für die Abdeckungen setzte sich rasch Gusseisen gegenüber Holz und Stein durch, teilweise auch Gussstahl, seltener Aluminium.» Während der beiden Weltkriege sei allerdings Betonguss bevorzugt worden. Denn das Eisen, so der Autor, wurde für die Rüstungsindustrie benötigt. Um die schweren Metallmassen rollen zu können, seien die meisten Gullydeckel rund gewesen.

Moderne Beichtstühle

Der attraktiv gestaltete Band enthält 22 Essays, von denen etliche bereits im «Magazin» erschienen sind: Die Spannbreite reicht vom Brunnen bis zur Stadtuhr, vom Strassenschild bis zur öffentlichen Toilette, vom Metroeingang bis zum Kiosk. Manche dieser Objekte sind aus der Zeit gefallen, etwa die Telefonzelle, deren Ende mit der Entwicklung des Mobilfunks eingeläutet wurde.

«Die Telefonhäuschen werden als Einrichtungen der Fernsprechkommunikation verschwinden, doch auf unseren Strassen und Plätzen wird ihre leicht fremde und doch ver­-traute Präsenz, die von ihnen suggerierte Illusion von kleinen Zufluchten fehlen.» Darum bezeichnete man sie auch als moderne Beichtstühle. In der Schweiz wurde die erste Telefonzelle 1889 in der neu errichteten Fraumünsterpost in Zürich installiert – zehn Jahre nachdem in New Haven, Connectitut, diese Weltneuheit erstmals in Betrieb genommen worden war.

Kiosk leitet sich, so informiert der Verfasser, vom mittelpersischen «kusk» ab und ­bedeutet so viel wie Ecke oder Winkel. Foto: Nicole Pont

Ähnlich wie der Telefonzelle wird es im digitalen Zeitalter wohl auch dem Zeitungskiosk ­ergehen – jenem Häuschen, an dem sich bis in die jüngste Vergangenheit Menschentrauben bildeten, wenn die Welt für Schlagzeilen sorgte. Da der öffentliche Raum als Treffpunkt zunehmend an Bedeutung verliert, werden auch die «Kleinen Dinge im Stadtraum», so der Untertitel des Buchs, seltener.

Der Kiosk, der 1857 auf den Grands Boulevards in Paris Premiere feierte, war «auffällig ­genug gestaltet, um von weithin sichtbar im Stadtraum zu wirken, ohne ihn jedoch zu beeinträchtigen». Er war eine Art urbaner Leuchtturm, an dem sich Neugierige und Passanten mit Nachrichten und Informationen aus aller Welt versorgten. Das Wort Kiosk übrigens leitet sich, so informiert der Verfasser, vom mittelpersischen «kusk» ab und ­bedeutet so viel wie Ecke oder Winkel, aber auch Pavillon oder Gartenhaus.