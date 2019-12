«Viele würden gerne Rollenspiele machen»

Das Wichtigste für ein erfülltes Sexleben ist nicht Erfahrung, nicht die Ausdauer – und nein, auch kein grosser Penis –, sondern: Mut. Das sagt die Sexologin und Psychotherapeutin Dania Schiftan. Denn in fast allen Beziehungen wird der Sex mit den Jahren monotoner. Irgendwann weiss man, was dem anderen gefällt. Was gut ist. Man ist aufeinander eingespielt, weiss, wie der andere auf Touren und zum Orgasmus kommt. Aber: «Auch wenn Spaghetti das Lieblingsessen ist, wenn man immer Spaghetti isst, hat man irgendwann keine Lust mehr darauf», so Dania Schiftan. Paare wollen und haben mit den Jahren weniger Sex – eine Gefahr für jede Beziehung. Doch was können wir dagegen tun? Ein Treffen mit der Expertin.