Wenn Mama alles kann

Junge, gut ausgebildete Frauen verzichten auf Kinder! Weil sie befürchten, mit einer Familie beruflich ins Hintertreffen zu geraten! So die aufgeregte Schlagzeile von dieser Woche, wegen einer Erhebung des Bundesamtes für Statistik. Das Resultat zeigte vor allem eines: Dass es in der Schweiz an Vorbildern fehlt. Woran sollen sich Mädchen orientieren? Wie soll selbstverständlich werden, dass Mütter genauso engagiert ihren Beruf ausüben wie Väter, wenn das kaum eine vorlebt?