Wie man einen notorischen Gewalttäter zum Opfer erklärt

Da schlägt ein junger Gefangener zum wiederholten Male brutal um sich, verletzt einen Gefängniswärter, die Aufseher getrauen sich nur noch in Gruppen in seine Zelle. Doch anstatt sich um die vielen Opfer von Carlos alias Brian zu kümmern, sorgen sich die meisten Kommentatoren erst einmal um das Wohlergehen des Täters, der so ungerecht behandelt worden sei.