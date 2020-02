Wieso Sie den Alarm-Ton deaktivieren sollten

«Wenn Sie nicht richtig aufwachen, kann die Arbeitsleistung bis zu vier Stunden beeinträchtigt werden», wird der Studienleiter in einer Mitteilung der Uni zitiert. Sogar mit musikalischen Details wartet die Studie auf: Offenbar beeinflusse ein hartes Piep-Piep-Piep die Gehirnaktivität beim Aufwachen negativ, während ein melodischerer Klang wie «Good Vibrations» der Beach Boys oder «Close to Me» von The Cure einen beim Übergang in den Wachzustand unterstütze.

Was wiederum aus kultureller Sicht interessant ist: Welche Songs fallen in diese Kategorie? Weil das trotz aller Wissenschaft eine subjektive Frage ist, spielen wir den Ball an Sie weiter: Welche Musik versüsst Ihnen das Aufstehen? Bitte Vorschläge unten in der Kommentarspalte eintragen. Zur Inspiration, hier unsere Spotify-Playlist: