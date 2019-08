Diese Apps kämpfen um die ÖV-Kunden

Abilio Bereits 2016 startete die SOB in Zusammenarbeit mit Siemens als Technologiepartner die App Abilio. Sie war die erste App, die etwa auch Auto- und Taxifahren integriert hat. Ebenfalls Teil der Applikation waren etwa Parkplatzangebote. Doch das Angebot hat sich nicht durchgesetzt, und Siemens hat den Versuch im Juli abgebrochen. Die App ist deshalb nur noch bis Ende September im Einsatz.

Die neue Mobilitätsplattform der SBB Die SBB wollen mit einem neuen Angebot die Konkurrenz überflügeln. In Zusammenarbeit mit der Luzerner Firma Axon Vibe arbeiten die Bundesbahnen in den nächsten Jahren an einer neuen Mobilitätsplattform. Dort soll die ganze Mobilitätskette abgebildet werden. Das heisst, über die Plattform sollen künftig Fahrten mit Auto, Velo, Zug, aber auch E-Trottinett-Angebote gebucht und kombiniert werden können. Dazu soll die App zum Beispiel auch Reiseempfehlungen machen.

Die Entwicklung läuft erst gerade an: Bis Ende Jahr soll eine Test-App lanciert werden, in der nach und nach verschiedene Funktionen ausprobiert werden. Bewähren sie sich, werden sie in die herkömmliche SBB-App integriert. Die Ambition der SBB ist nicht gerade bescheiden: «Die weltweit führende und vertrauenswürdigste Mobilitäts-App» wollen die Bundesbahnen entwickeln. «Die Frage ist, wer wird das Amazon der Mobilität», sagte die Projektverantwortliche bei den SBB heute Morgen an einer Medienkonferenz.