Tipps für Kinderbücher – Diese Werke begeistern auch Jungs Buben lesen tendenziell weniger gerne als Mädchen. Dabei gäbe es liebevoll gemachte Bücher für sie. Wir stellen sechs optimale Neuerscheinungen vor. Mirjam Comtesse

Lesen und dabei die Welt um sich herum vergessen: Das können auch Buben mit dem richtigen Buch. Getty Images

Eine superschlaue Maus

Matthias Bornstädt: «Nevio, die furchtlose Forschermaus», Arena, 2020, 88 S., ca. 22 Fr. pd

Für wen?

Kindergartenkinder ab vier Jahren, die sich gerne vorlesen lassen

Worum geht es?

Nevio, die furchtlose Forschermaus, baut sich gerne Tansportmittel wie eine Rakete, ein Boot und sogar einen Heissluftballon. Dabei erlebt sie mit ihren Freunden viele Abenteuer. Die spannenden und unterhaltsamen Geschichten bieten einen idealen Einstieg in die Welt der Bücher.

Was ist so toll daran?

Die Bücher rund um Nevio vermitteln viel technisches Wissen. In Infoboxen wird zum Beispiel erklärt, weshalb ein Schiff schwimmt und wieso ein Flugzeug fliegt. Da sich Buben tendenziell eher für Sachinformationen begeistern, eignet sich die Reihe besonders für wissbegierige Jungs.

Eine Reise in die Minecraft-Welt

N. Eliopulos, L. Flowers: «Minecraft. Unter Wasser», Egmont Schneiderbuch, 2020, 144 S., ca. 16 Fr. pd

Für wen?

ab sieben Jahren

Worum geht es?

Dies ist das dritte Buch in der Minecraft-Reihe von Nick Eliopulos. Es handelt von fünf Freunden, die sich regelmässig zum Gamen treffen. Sie haben spezielle Virtual-Reality-Brillen, mit denen die Minecraft-Welt sehr real erscheint. In diesem Band entdecken sie ein fantastisches Unterwasserreich voller Gefahren.

Was ist so toll daran?

«Minecraft. Unter Wasser» richtet sich zwar offensichtlich an Buben, die gerne Computerspiele machen. Aber das Buch ist nicht bloss die Kopie eines Games. Es überzeugt mit einem spannenden Plot, gehobener Sprache und wundervollen Zeichnungen. Und die Mädchen darin sind unheimlich schlau.

Auf Verbrecherjagd mit einem Pinguin

Alex T. Smith: «Mr. Pinguin und die Burg der dunklen Schatten», Arena, 2019, 288 S., ca. 22 Fr. pd

Für wen?

ab acht Jahren

Worum geht es?

Der Detektiv Mister Pinguin rettet in seinem zweiten Fall zahlreiche Haustiere – und die Welt vor einer Wahnsinnigen. Dazu muss er in eine düstere Burg auf einem Berggipfel einbrechen. Zum Glück hilft ihm sein Freund, die Kung-Fu-kämpfende Spinne Colin dabei.

Was ist so toll daran?

In «Mr. Pinguin und die Burg der dunklen Schatten» verbinden sich Text und Illustrationen zu einem Gesamtkunstwerk. Die Geschichte hat zudem genau die richtige Mischung aus Gruseleffekten, gemütlichen Szenen und witzigen Dialogen. Sie ist also perfekt für coole Jungs.

Greg treibt alle in den Wahnsinn

Jeff Kinney: «Gregs Tagebuch 14. Voll daneben!», Baumhaus, 2019, 224 Seiten, ca. 24 Fr. pd

Für wen?

ab zehn Jahren

Worum geht es?

Gregs Familie erbt im 14. Band der «Gregs Tagebuch»-Reihe überraschend Geld. Damit wollen die Eltern ihr Haus renovieren, doch alles geht schief. Das liegt nicht zuletzt an Gregs ausgefallenen Ideen. Jedes Mal, wenn er zu helfen versucht, macht er alles nur noch viel schlimmer.

Was ist so toll daran?

Die Comic-Romane von Jeff Kinney haben schon manchen Buben davon überzeugt, dass sich das Schmökern lohnt, und sind mehrfach ausgezeichnet worden. Die Gag-Dichte im neusten Buch ist einmal mehr beachtlich. Regelmässig möchte man laut herauslachen – sowohl beim Lesen als auch beim Betrachten der Zeichnungen.

In den Fängen von Hooligans

Alice Gabathuler: «Krawall-Nacht», Da Bux, 2019, 60 S., ca. 15 Fr. pd

Für wen?

ab 12 Jahren

Worum geht es?

Im Zentrum von «Krawall-Nacht» stehen zwei junge Menschen, die ins Chaos von Ausschreitungen rund um ein Fussballspiel in Luzern geraten. Das Buch gibt es in zwei Versionen: In einer Ausgabe wird die Geschichte aus Alinas Sicht erzählt, in der anderen aus Kilians Perspektive.

Was ist so toll daran?

Der St. Galler Da-Bux-Verlag veröffentlicht einfache, aber nicht simple Jugendbücher. In kurzen Sätzen erzählen die Autorinnen und Autoren eindringliche Geschichten. Da die Werke höchstens 60 Seiten lang sind, eignen sie sich insbesondere für junge Menschen, die nicht allzu viel Übung haben im Lesen.

Von Flussgöttinnen in Trier

Ben Aaronovitch: «Der Oktobermann», DTV, 2019, 208 S., ca. 13 Fr. pd

Für wen?

ab 16 Jahren

Worum geht es?

Tobias Winter ermittelt im Auftrag der Abteilung für komplexe und diffuse Angelegenheiten in einem übersinnlichen Fall im deutschen Trier. Dabei muss er sich unter anderem mit der launischen Flussgöttin der Mosel herumschlagen. Doch die ist noch eines seiner kleineren Probleme.

Was ist so toll daran?

Wer Fantasy-Romane liebt, die voller Ironie stecken, ist mit Ben Aaronovitchs Geschichten bestens bedient. Der englische Autor gilt als König der Urban Fantasy. Für junge Männer eignet sich «Der Oktobermann» insbesondere deshalb, weil die Geschichte so unnachahmlich lässig aus Männersicht erzählt ist.