Bildmanipulation per Mausklick

Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Chinese University of Hong Kong haben ein Programm entwickelt, mit dessen Hilfe man störende Objekte auf Bildern einfach entfernen kann. Alternativ besteht die Möglichkeit, einem Foto Dinge hinzuzufügen, «gemalt» wird ganz einfach mit der Maus. Semantische Bildbearbeitung nennt sich das Ergebnis des Projekts mit dem Namen «GAN Paint», das am MIT-IBM Watson AI Lab angesiedelt ist.

Das Ergebnis ist noch wenig beeindruckend – und weist doch in die Zukunft

In dem Verfahren wird – vereinfacht gesagt – zuerst mittels künstlicher Intelligenz, eines sogenannten Generative Adverserial Network (kurz GAN), ein Abbild der Originalfotografie erstellt, welches dann mit verschiedenen zur Verfügung stehenden Werkzeugen an einer Benutzeroberfläche manipuliert werden kann. In einer Demo-Version, die einen Eindruck der semantischen Bildbearbeitung vermitteln soll, kann man so einem Bild von einer Kirche Türen, Kuppeln und Mauerwerk beifügen und es mit Rasen und Bäumen ausschmücken. Am Ende hat man ein mit künstlicher Intelligenz erstelltes Abbild des Ausgangsfotos erstellt.