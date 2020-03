Auch das digitale Büro wird flexibler Ob Homeoffice oder Arbeiten unterwegs: Die Programme tragen unseren geänderten Arbeitsweisen Rechnung. Matthias Schüssler

Ob zu Hause, im Lokal oder im Stadtpark: Viele meiden heute das Grossraumbüro, und die Softwarehersteller liefern die Tools dazu. Foto: Stocksy

Laptop, Tablets und das mobile Internet sorgen dafür, dass wir unsere Arbeit längst nicht mehr nur brav am Schreibtisch unseres Arbeitgebers sitzend zu erledigen brauchen. Wer Sitzungen, dem Lärm im Grossraumbüro oder dem Plauderbedürfnis von Kollegen entfliehen will, verabschiedet sich elegant ins «Homeoffice» – wofür immer mehr Kollegen und Chefs nicht nur in Zeiten von Virenepidemien Verständnis haben. Auch Co-Working-Spaces, Szenelokale, öffentliche Verkehrsmittel und, die passende Witterung vorausgesetzt, der Stadtpark taugen als Arbeitsort.