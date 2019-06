Deutsche Innenminister wollen an die Daten von Siri und Co.

Die digitalen Assistenten sind dabei, sich in unseren Häusern und im Alltag breitzumachen. Eine Studie der deutschen Postbank ergab, dass in unserem Nachbarland inzwischen 32 Prozent der Bevölkerung per Sprachsteuerung mit ihren Geräten interagieren. Das ist ein Plus von satten 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den unter 40-Jährigen liegt die Quote sogar bei 48 Prozent. Am weitesten verbreitet ist Google Assistant, gefolgt von Siri und Alexa von Amazon.