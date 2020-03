Gegen die Geiselhaft bei Spotify Bei Musik-Streamingdiensten lauert eine unterschätzte Gefahr: Bei Kündigung oder Account-Problemen verlieren Sie auf einen Schlag Ihre Lieblingsmusik. Doch Sie können sich schützen. Matthias Schüssler

Für dieses Video hat sich der Digitalredaktor das älteste Musik-T-Shirt aus seinem Fundus angezogen.

Eine riesige Auswahl, immer neue Musik, vorgefertigte Wiedergabelisten von Kennern aus aller Welt: Die Vorteile der Streamingdienste liegen auf der Hand. Der Komfort hat jedoch eine Kehrseite. Man hat nur so lange Zugang, solange das Abo läuft. Ohne das Konto spielt keine Musik.

Aber nicht nur das: Es verschwinden auch die Wiedergabelisten, die mit Sternchen versehenen Songs, die gespeicherten Alben und Künstler. In Zeiten des Streamings hängt die musikalische Identität von uns Konsumenten am Benutzerkonto. Es ist das, was früher die Plattensammlung war – und die ist mehr als nur eine Auswahl von Titeln und Künstlern.