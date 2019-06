Die neuste Schweizer Tastatur fürs iPad im Alltagstest

Gute Gelegenheit

Doch dieses Mal fällt das alles deutlich weniger ins Gewicht. Denn für die neuesten Pro-iPads hat auch Apple keine besonders dünnen, leichten oder eleganten Hüllen hinbekommen. Mit 297 Gramm ist die Tastaturhülle von Apple mehr als halb so schwer wie das passende 11-Zoll-iPad mit 468 Gramm. Kommt dazu dass es die offizielle Tastatur (200 Franken) nur in Schwarz gibt und das Gummi anfällig ist für Kratzer und Druckstellen.

Bühne frei also für Logitech. So gut waren die Voraussetzungen für den Schweizer Zubehörspezialisten noch nie, Apple zu übertrumpfen. Doch das gelingt nur ansatzweise. Denn die neue Logitech-Tastatur ist zum einen deutlich schwerer als die von Apple und mit 552 Gramm sogar schwerer als das iPad selbst.

Wie ein Panzer

Auch vermisst man eine bequeme Möglichkeit, die Tastatur per Magnet am iPad zu befestigen. Ohne etwas Gewürge bringt man das filigrane Tablet nicht in die wuchtige Hülle. Apple hat das Problem bei seiner Tastatur mit zahlreichen Magneten gut gelöst. Bei Logitech muss man das Tablet in eine Halterung quetschen.

Dafür braucht man sich, ist das iPad einmal eingespannt, keine Sorgen mehr um das Tablet zu machen. Die Hülle dürfte das iPad wie ein Panzer schützen. Runtergefallen ist es mir im Test zwar nie, aber ich würde mir bei der Logitech-Hülle deutlich weniger Sorgen machen als bei der Apple-Hülle.