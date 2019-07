Sonys Megapixel-Monster schon mal ausprobiert

Rekordverdächtige Megapixel

Am Dienstag jedoch hat ausgerechnet das Branchen-Schwergewicht Sony wieder kräftig aufs Megapixel-Pedal gedrückt. Die neue für Profis und gutbetuchte Amateure gleichermassen spannende A7RIV (4500 Franken, ab Ende August) verfügt über einen Bildsensor mit 61 Megapixeln. Aber nicht nur die rekordverdächtige Megapixelzahl liess aufhorchen, sondern die Erklärungen der Manager an der Präsentation, die diese Zeitung auf Einladung besuchte.

Die Kamera wurde als Megapixel-Monster oder Auflösungs-Biest beschrieben. Auch sonst drehte sich fast alles um die hohe Auflösung. Mit einem speziellen Modus, der den Bildsensor leicht bewegt, und damit bis zu 16 Aufnahmen zu einer kombiniert sind gar Bilder mit 240 Megapixeln möglich.

Auf die Plätze, fertig, los!

Ist das also der Startschuss zu einem neuen Megapixel-Rennen? Wenn man den Zwischentönen der Sony-Manager lauscht, dann sieht es ganz danach aus, als wäre das Rennen bereits vor ein paar Jahren wieder aufgenommen worden. So hätte die Firma etwa den 2017 mit der A9-Kamera vorgestellten und auch in der neusten Kamera verbauten Bildprozessor schon für solche hohen Auflösungen ausgelegt.

Auch die Objektivprofis weisen immer wieder darauf hin, dass die heutigen Objektive bereits für Kameras mit noch höheren Megapixelwerten ausgelegt sind, als man sie aktuell kaufen kann.

Ein neuer USB-C-Hub und SD-Kartenleser versprechen enorme Transfertempi. Das ist heute praktisch, doch mit künftig noch grösseren Dateien wird das unumgänglich.

Der USB-C-Fan vom Dienst hat da zufälligerweise am Rande der Sony-Veranstaltung noch was entdeckt und ausprobiert. PS: Das iPad Pro und der Sony Hub vertragen sich schon mal gut ???????????? pic.twitter.com/K79xsigTqE — Rafael Zeier+ (@RafaelZeier) July 16, 2019

Einen Preis für den Hub wollten die Sony-Mitarbeiter allerdings noch nicht verraten. Billig dürfte er – so viel zeichnet sich bereits ab – nicht werden, wenn er im Herbst auf den Markt kommt. Ein erster Test mit dem Prototyp und einem iPad Pro klappte aber schon vielversprechend.