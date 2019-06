Wann wird die Apple Watch unabhängig?

Doch was war mit der Uhr? Für die Apple Watch wurden an der rund zweieinhalbstündigen Präsentation ein paar neue Zifferblätter, ein paar Apps (darunter ein Lautstärkenmesser und ein Menstruations-Tracker) und ein eigener Appstore vorgestellt. Wars das tatsächlich schon? Ja, aber ...

Denn was die Lancierung eines eigenen Appstores für die Apple Watch (also die Möglichkeit, direkt auf der Uhr Apps auszusuchen, zu kaufen und zu installieren) bedeutet und für Konsequenzen hat, wurde erst im Verlauf der Entwicklerkonferenz so richtig deutlich.

Erst bedeckt, dann deutlich

Gab sich Apple an der Eröffnungspräsentation, die für ein breites Publikum gedacht ist, noch ziemlich bedeckt, liess eine Apple-Managerin nur Stunden später an einer Präsentation für App-Entwickler und Programmierer keine Zweifel mehr, was die Intention hinter dem eigenen Appstore ist: «Die grösste Neuigkeit ist: Die Apple Watch wird unabhängig!»

Mit dem markigen Spruch meinte sie die Unabhängigkeit der Apple Watch vom iPhone. Aktuell braucht man ein iPhone, um die Apple Watch in Betrieb zu nehmen und vor allem sinnvoll nutzen zu können. Mit Android-Handys harmoniert die Apple Watch nämlich nicht. Etwa um Apps auf der Uhr zu installieren, führt kein Weg am Apple-Smartphone vorbei. Und für jede App auf der Uhr braucht es zudem ein Pendant auf dem iPhone.

Das ist mit der neusten Version von watchOS, dem Betriebssystem für die Smartwatch, nicht mehr nötig. Neu wird es möglich, Apps direkt auf der Uhr zu installieren und vor allem Apps exklusiv auf der Uhr zu haben.

Heisst das nun aber im Umkehrschluss, dass alle Apps im Uhren-Appstore komplett unabhängig sein und selbstständig über LTE funktionieren müssen? Nein, erklärt Apple auf Nachfrage. Es gäbe keine Verpflichtung, dass jede neue App über LTE selbstständig und ohne iPhone funktionieren müsse.