Wegen Coronavirus: Hersteller verzichten auf Handymesse

Fachmessen waren einst das Mekka der Technologiebranche. Doch in den letzten Jahren haben sie merklich an Einfluss verloren, da immer mehr Hersteller (allen voran Apple) ihre Neuheiten lieber an eigenen Veranstaltungen vorstellen.

Entsprechend haben Messen wie die CES in Las Vegas oder die IFA in Berlin an Einfluss und Strahlkraft verloren. Andere Messen, wie die Cebit in Hannover, wurden gar abgeschafft. Erstaunlich gut gehalten hat sich der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona.