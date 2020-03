Senioren im Raum Bern – Domicil-Altersheime weisen externe Besucher ab sofort ab Die grösste Altersheimgruppe im Kanton Bern ergreift verschärfte Massnahmen: Externe Besuche und Anlässe werden in allen 23 Heimen gestoppt. Stefan von Bergen

Warnplakat neben Desinfizierbehälter beim Domicil-Altersheim im Berner Spitalackerquartier. Ab sofort ist der Zugang für externe Besucher verboten. Foto: Adrian Moser

Am Eingang des Domicil-Altersheims an der Beundenfeldstrasse im Berner Spitalackerquartier hängt neben dem Spender mit Desinfektionsmittel schon das neue rote Warnplakat des Bundesamts für Gesundheit mit mittlerweile sechs Weisungen. Neu gilt auch: nicht mehr die Hände schütteln, Papiernastücher nach Gebrauch in einen geschlossenen Abfalleimer werfen und nur nach telefonischer Voranmeldung zum Arzt oder ins Spital gehen. Die Domicil-Altersheime aber begnügen sich nicht mit diesen Massnahmen. Ab morgen Dienstag wird Regula Meister, die Geschäftsleiterin im Spitalackerheim, externe Besucher am Empfang freundlich, aber bestimmt darauf hinweisen, dass sie vorerst keinen Zutritt mehr haben.