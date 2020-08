Beifahrer im Auto eingeklemmt – Drei Verletzte nach Unfall auf der Autobahn In der Nacht auf Samstag ist es auf der A1 bei Kernenried zu einem Unfall gekommen. Drei Personen wurden verletzt – eine davon schwer.

Gegen 0.45 Uhr in der Nacht auf Samstag kam es auf der Autobahn A1 bei Kernenried zu einem Unfall. Ein Auto fuhr auf dem Normalstreifen in Richtung Zürich, als es aus noch zu klärenden Gründen bei Kernenried ins Schleudern geriet, mit der Leitplanke kollidierte und in der Folge zwischen Pannenstreifen und Normalspur mit der Front Richtung Bern zum Stehen kam. Ein nachfolgendes Auto kollidierte in der Folge mit dem verunfallten Wagen, drehte sich einmal um die eigene Achse und kam dann auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Dies teilte die Polizei am Samstagvormittag mit.

Die insgesamt drei Insassen der beiden kollidierten Fahrzeuge wurden beim Unfall verletzt und mussten mit drei Ambulanzen ins Spital gebracht werden. Die beiden Lenker konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen. Der Beifahrer des ersten verunfallten Autos wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Autobahn während fünf Stunden gesperrt

Die Autobahn A1 in Richtung Zürich musste für die Dauer der Rettungs- und Unfallarbeiten während rund fünf Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stau.

Neben der Polizei standen vier Ambulanzteams, ein vorsorglich aufgebotener Helikopter der Rega, Schutz und Rettung Bern sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

PD/flo