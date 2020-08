Stabhochsprung – Eichenberger springt mitten in die Weltelite Als erster Berner Oberländer überquert der Brenzikofer Felix Baumberger (LV Thun) beim Stabhochsprung-Meeting in

Frauenbrunnen die Höhe von 5 Meter. Daniel Küenzi

Der 19-jährige Felix Eichenberger (LV Thun) überquerte als erster Berner Oberländer die Höhe von 5 Meter. Foto: PD



Vor zwei Jahren sorgte er mit der Selektion für die Youth Olympic Games in Buenos Aires erstmals für nationales Aufsehen. Nun geht sein Trend weiter. Nur wenige Tage nach seinem neunzehnten Geburtstag glückte Felix Eichenberger jener Sprung, der in die Geschichte eingehen wird: Beim Stabhochsprung-Meeting in Frauenbrunnen überquert er als erster Berner Oberländer die Höhe von 5 Meter.

Mit diesem Sprung gehört Eichenberger nun zu den «richtigen» Stabhochspringern. In seiner Altersklasse sind heuer weltweit nur sechzehn Athleten höher gesprungen. Und in der Schweiz sprang bisher nur der 28-jährige Schweizer Meister Dominik Alberto höher als der aufstrebende Athlet des LV Thun. Als Mehrkämpfer kommt ihm seine Vielseitigkeit gerade in seiner Paradedisziplin perfekt zugute.

Ohne Druck

Der Kanton Bern hat eine grosse Stabhochsprung-Vergangenheit. Der kantonale U-20-Rekord von Michel Gigandet steht seit 25 Jahren bei 5,10 Meter. Eichenberger selber hat sich gegenüber dem Vorjahr heuer um bislang 20 Zentimeter gesteigert. Das Ende der Fahnenstange dürfte für den stets kontrollierten und lockeren Brenzikofer noch lange nicht erreicht sein. «Ich nehme eines nach dem anderen und versuche mich

selber nicht unter Druck zu setzen.» Wobei er lächelnd hinzufügt, dass es schon ein cooler Augenblick gewesen sei, die 5 Meter erstmals zu überspringen.

«Ich wollte einfach einen guten Wettkampf bestreiten und die idealen Bedingungen in Frauenbrunnen ausnützen.» Was ihm mehr als geglückt ist. Weitere Fernziele setzt er sich nicht. «Bei jedem Wettkampf fängt immer wieder alles von vorne an.» Worte, eines gewandten

Höhenfliegers.