Eröffnung in Steffisburg – Ein behüteter Ort für Mütter in Not An der Thunstrasse 54 öffnete vor kurzem ein neues Mutter-Kind-Haus der Stiftung Elim Emmental. Es ist das dritte Haus der Stiftung, welches Müttern in Not Hilfe anbietet. Gabriela Sterchi

Neueröffnung des Mutter-Kind-Hauses der Stiftung Elim Emmental in Steffisburg. Foto: PD

«Unser Ziel ist es, die Trennung von Müttern und ihren Kindern zu verhindern, wenn diese sich in einer schwierigen Situation befinden», sagt Karin Schlup, Standort- und Fachleiterin des Mutter-Kind-Hauses in Steffisburg. Häufig seien kognitive Einschränkungen, psychische Probleme oder häusliche Gewalt die Gründe, wieso die Mütter oder schwangere Frauen in ein Haus der Stiftung Elim Emmental ziehen.