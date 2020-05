Sanierung für 5,53 Millionen – Ein Dach für die Eisbahn Hirzenfeld Münchenbuchsee und Zollikofen beantragen Kredite für die Sanierung und Überdachung der Eissportanlage Hirzenfeld.

Die Eissportanlage Hirzenfeld in Münchenbuchsee soll ein neues Gesicht erhalten (Archivbild). Foto: Adriana Bella

Die Eisbahn im Sportzentrum Hirzenfeld in Münchenbuchsee soll saniert und überdacht werden. Die Gemeinden Münchenbuchsee und Zollikofen beantragen den jeweiligen Parlamenten zuhanden der Stimmberechtigten die entsprechenden Kredite.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 5,53 Millionen Franken, wie die beiden Gemeinden am Freitag mitteilten. Mit der Sanierung soll der Winterbetrieb für die kommenden Jahre sichergestellt werden. Die Anlage wird energetisch optimiert. Besser werden soll es auch mit den Lärmemissionen.

Bei der fast 40-jährigen Anlage ist vor allem die Unterkonstruktion in einer schlechten Verfassung. Eine reine Sanierung dieser Unterkonstruktion wäre jedoch zu kompliziert und kostspielig. Ausserdem sei die Konstruktion nicht ausgelegt, um auch noch ein Dach zu tragen. Als langfristig beste Lösung erachten die beiden Gemeinden daher eine Komplettsanierung inklusive Überdachung.

Das Geschäft wird im Grossen Gemeinderat von Münchenbuchsee am 28. Mai 2020 und in Zollikofen am 24. Juni 2020 behandelt. Die Stimmberechtigten werden in beiden Gemeinden dazu am 27. September 2020 an die Urne gerufen.

Die Sportanlage Hirzenfeld liegt an der Gemeindegrenze von Zollikofen und Münchenbuchseee. Sie umfasst ein Schwimmbad und eine Eisbahn.

( SDA/flo )