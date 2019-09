Ein Gesicht aus der Vergangenheit

Für die aktuelle Studie mussten die Genetiker allerdings noch einiges mehr tun, denn selbst methylierte Erbanlagen verraten noch nichts über ihre Wirkung aufs Äussere – oder darüber, ob sie eine besondere Eigenschaft des Denisova-Menschen darstellen. Dazu muss bekannt sein, wie aktiv die betreffenden Gene bei anderen Menschenarten sind und welche Funktion sie haben. Erst der Vergleich mit mehr als 60 Genomen von Neandertalern, altertümlichen und heutigen Menschen kreiste jene Methylierungsmuster ein, die typisch für Denisova-Menschen sind.

Zweifel am Ergebnis

Anschliessend nutzte das Team eine Datenbank, in der unter anderem die Auswirkungen genetischer Veränderungen oder Defekte auf die Morphologie des menschlichen Skeletts oder des Schädels verzeichnet sind. Da ausgeschaltete oder wenig aktive Gene nach Auffassung von Gokhman und Kollegen ähnliche Effekte zeitigen wie defekte oder veränderte Gene, konnten sie den besonderen Methylierungen nun auch Eigenschaften zuordnen.

«So könnte sie ausgesehen haben», sagte Liran Carmel am Donnerstag auf einer Pressekonferenz an der Universität in Jerusalem und zog mit einem Ruck das Tuch von einer nach den Forschungsergebnissen modellierten Büste des Denisova-Mädchens. Insgesamt fanden die Wissenschaftler 56 anatomische Eigenschaften, die typisch für die Denisova sind, 34 davon betreffen den Schädel. «Sie sind dem Neandertaler ähnlicher als dem modernen Menschen, aber sie haben eine flachere Stirn. Und sie haben einen sehr breiten Schädel», sagte Carmel.

Die Forscher zeigten sich zuversichtlich, mit ihrem Resultat sehr nahe an der Wahrheit zu liegen. Man habe die Genauigkeit der Methode an zwei eng verwandten Arten mit bekannter Anatomie getestet, nämlich am Neandertaler und am Schimpansen, sagte Carmel. «Das ergab eine Genauigkeit von 85 Prozent.» Mit dieser Treffsicherheit sei man in der Lage gewesen, das anatomische Profil zu rekonstruieren.

Geschlechts- oder altersspezifische Unterschiede blieben unerkannt.

Ganz so enthusiastisch sehen andere Experten das allerdings nicht. Der Paläogenetiker Ludovic Orlando von der Universität im französischen Toulouse hält die Idee der israelischen Kollegen zwar für clever, kritisiert ­jedoch Methodik und Schluss­folgerungen. «Ein Teil der Methylierungsgruppen und damit Eigenschaften, die hier als spezifisch für Denisova-Menschen beschrieben werden, waren wohl nur für dieses eine Individuum charakteristisch.» Welche das seien, wisse man aber nicht. Ein Problem bleibe, dass nur ein ­Denisova-Genom zur Verfügung stehe, aus dem sich Methylierungsdaten ableiten liessen, damit gestalte sich eine Generalisierung schwierig.

Auch geschlechts- oder altersspezifische Unterschiede blieben deshalb unerkannt. «Man darf ausserdem nicht vergessen, dass die äusseren Merkmale aus einer Datenbank abgeleitet wurden, die genetische Funktionsverluste in modernen Menschen beschreibt», ergänzt Orlando. Wie sich die gleichen Veränderungen im Denisova-Menschen ausgewirkt hätten, könne man nicht mit Sicherheit sagen. «Mein Eindruck ist, dass die Schlussfolgerungen übertrieben sind.» Der Experte für die Methylierung ­alter DNA hätte sich gewünscht, dass die Forscher die Methode erst an Frühmenschen erprobt hätten, für die mehr hochwertige Genome verfügbar sind.