Ein Haus mit allen Tassen aus dem Schrank

Von Marianne Kohler (publiziert am Fri, 30 Aug 2019 03:00:57 +0000)

Architektur: Hum Arquitetos

Wir leben in einer Zeit, in welcher der Individualismus zwar gepriesen, aber immer weniger umgesetzt wird. Das ist in diesem Haus in Brasilien nicht der Fall. Hier steht eine Sammlung von Tassen im Zentrum der Einrichtung. So einfach, alltäglich und freundlich wie die bunten Tassen sind auch Architektur und Einrichtung. Die Materialien sind simpel, aber schon eingesetzt, die Möbel zeigen klares Design, die Räume sind grosszügig schlicht und alle auf einer Ebene.