Angetroffen – Ein Mehrwert für die ganze Region Selber aktiv werden, statt vom Staat Geld zu fordern: Unter diesem Motto haben Eltern und Sportbegeisterte in Thierachern einen Verein gegründet, Sponsoren gesucht und einen Pumptrack gebaut. Marc Imboden

Hans-Peter Bigler, Isabel Glauser und Andreas Berger (v.l.) vor dem Pumptrack von Thierachern. Foto: Marc Imboden

An diesem ersten Montag nach den Schulferien herrscht gähnende Leere auf dem Pumptrack in der Mülimatt in Thierachern. Doch Hans-Peter Bigler, Isabel Glauser und Andreas Berger (v.l.) strahlen mit der Sonne um die Wette. Und dazu haben sie allen Grund. Es ist ihnen nämlich gelungen, 215’000 Franken an Sponsorengeldern zusammenzubringen, um die Anlage für Biker, BMXler, Inlineskater, Skateboarder und Like-a-Biker zu realisieren.