Nachwuchskomiker auf der Bühne – Ein Programm für gute Laune Drei Nachwuchstalente bestreiten das diesjährige SLF Comedy Reichenbach. Der Headliner verbreitet dabei Optimismus.

Joël von Mutzenbecher tritt als Headliner am SLF Comedy in Reichenbach auf. Foto: PD

Wenn am 29. Februar um 20 Uhr im Kirchgemeindehaus Reichenbach die Scheinwerfer angehen, treten drei der besten Nachwuchs-Comedians der Schweiz auf. Der Abend beginnt mit Frank Richter. «Ihm gelingt bei seinen Auftritten eine witzige Gratwanderung zwischen charmant und heftig mit einer grossen Prise Selbstironie», schreiben die Veranstalter in ihrer Vorschau. Der Comedian hat es bereits ins Aufgebot des Arosa Humorfestivals geschafft.

2018 schaffte er es unter die Top 5 im Comedy-Battle von «Das Zelt» und ging erstmalig schweizweit auf Tour. Aktuell ist er mit seinem ersten Soloprogramm «Promi-Richter» schweizweit auf Tour. In diesem gewährt er als Ex-Promi-Journalist einen amüsanten Blick hinter die Kulissen des Schweizer Showbusiness.

Bekannt als «Voract»

Als zweiter Künstler wird Cenk die Bühne betreten. Es wurde im Jahr 2019 bekannt als eines der Best-Comedy-Talente bei SRF 3 und macht sich nun ein Gaudi daraus, dass er zwar unterdessen bekannt ist, die grossen Bühnen trotzdem nur als «Voract» betreten darf. Er gewann kürzlich im «Das Zelt» den Schweizerfinal und wird dadurch ab März im Comedy-Club mit Fabian Unteregger, Birgit Steinegger und Michael Gammenthaler auftreten.



Als Hauptact fungiert in Reichenbach Jöel von Mutzenbecher, wo er sein neues Programm «Feel Good Comedian» zum Besten gibt. Schon immer hatte Joël das Ziel vor Augen, die Zuschauer nicht nur zum Lachen zu bringen, sondern auch ihre Laune längerfristig zu verbessern. Mit seinem vierten Schweizer Stand-Up-Programm in sechs Jahren kommt er diesem Vorhaben immer näher. In seinem schon fast übertriebenen Optimismus sieht er die Welt mit all ihren Absurditäten von ihrer schönsten Seite – dies in einer Zeit, in der die meisten das Gegenteil tun.



Verrückte Geschichten aus seinem Leben und treffende Alltagsbeobachtungen erzählt Joël mit spitzer Zunge, Charme und viel Selbstironie. Wenn das Ganze dann noch mit seinen schlagfertigen Improvisationen gespickt wird, kann es nur ein Ergebnis geben: dass alle Beteiligten sich gut fühlen. Einschliesslich seiner selbst. (pd)