Ein Rausch ohne Nachwehen

Dabei wirken sie nicht gestresst, sondern energiegeladen. Kopatchinskaja, künstlerische Leiterin der Camerata Bern, und der langjährige Camerata-Cellist Kaufmann zeichnen gemeinsam verantwortlich für die Programmation des grossen Eröffnungsfestes, das das Ensemble am Wochenende veranstaltet.

Eine zweitägige Saisoneröffnung, da rührt die Camerata Bern mit der grossen Kelle an. Der «Cocktail Op. 1» vereint vier Konzerte zu ganz unterschiedlichen Zeiten; wer möchte, kann also vom ausschweifenden Freitagabend direkt in den Samstagsbrunch mit den Musikerinnen und Musikern einsteigen und auch den Samstagabend gleich noch in der Dampfzentrale verbringen.

Auf die Grösse dieses Eröffnungsfestes angesprochen, zuckt Thomas Kaufmann schmunzelnd mit den Schultern: «Die Freude am Spielen muss man ja auch mal ausleben – und mit so vielen kreativen Köpfen braucht das halt gleich zwei Tage.»

Einen «Cocktail» nennen sie das Fest, und Kopatchinskaja erzählt dazu: «Wir wollen unsere Saisoneröffnung in einem Rausch spielen und zeigen, dass die Musik aus Energie und Neugierde, aus einem verrückten Gemisch von Epochen, Stilen und Farben kommt.»

Für das Programm durften alle Musikerinnen und Musiker etwas wünschen, woraus Kopatchinskaja und Kaufmann dann den «Cocktail» zusammengestellt haben. Deshalb auch der Titel, so Kopatchinskaja: «Dass unser Ensemble so viele verschiedene Leute miteinander vermischt, ist unser Motor und unsere Stärke.»

Das Programm zeigt sich entsprechend bunt – und lässt überdies noch manche Überraschung offen. Im Spätkonzert «Likes» am Freitag beispielsweise spielen Ensemblemitglieder ihre Lieblingsstücke: Eine Wundertüte, in der viel Kammermusik und Solostücke zu hören sein werden.