Vor 20 Jahren in Sumiswald – Ein ungewollter Vorsprung Als erstes der Gemeinde Sumiswald wurde das Aussenschulhaus Kleinegg geschlossen. In den letzten zwei Jahrzehnten stand das Haus aber nie lange leer, immer war da jemand, der es bevölkerte. Cornelia Leuenberger

Das Schulhaus Kleinegg ist heute ein Wohnhaus mit Ferienwohnung und Keramikatelier. Beat Mathys

In der Berner Zeitung vom Donnerstag, 20. April 2000, war zu lesen: «Auf Kleinegg ist definitiv Schluss». Es ging um das Aussenschulhaus Kleinegg oberhalb des Dorfes Wasen. Überraschend kam der Entscheid des Gemeinderates nicht, die Schule sei schon länger zur Diskussion gestanden, war von Behördenseite zu vernehmen. Nur noch acht Kinder hätten im neuen Schuljahr den Unterricht auf der Kleinegg besucht – gerade genug, damit der Kanton die Schliessung nicht befahl. Dann aber stellte eine Familie den Antrag, ihr Kind nicht im Aussenschulhaus, sondern im Dorf zur Schule schicken zu dürfen. «Das Gesuch war gut begründet, und es gab keinen Anlass, es nicht zu bewilligen», sagte die zuständige Gemeinderätin gegenüber dieser Zeitung. Damit war das Schicksal der Kleinegg besiegelt, die Schliessung wurde Realität. Die Kinder sollten in Zukunft entweder in Sumiswald oder in Wasen zur Schule, was sie ab der 5. Klasse sowieso getan hätten.