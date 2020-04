In Uetendorf daheim – Eine Frohnatur mit Reisefieber Heute in unserer Serie «Angetroffen»: Manuela Flühler. Die Uetendorferin hat viele Länder bereist. Trotzdem hat sie immer noch Reiseziele. Roger Probst

Manuela Flühler ist in Uetendorf sesshaft geworden. PD

Manuela Flühler (48) ist in Uetendorf zu Hause. Dort fühlt sie sich mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen daheim. So richtig angekommen. Das war nicht immer so. «Früher war ich viel unterwegs», sagt die medizinische Sekretärin.