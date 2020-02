Kulturförderung «Bundesmillion» – Eine halbe Million für ambitionierte Projekte Eine Quartieroper im Westen Berns und ein Prestigeprojekt in der Berner Innenstadt: Diese beiden Projekte fördert die Stadt Bern mit je 250’000 Franken aus dem «Hauptstadtkultur»-Fonds, der sich wiederum aus der «Bundesmillion» speist. Andrea Knecht

Bern-West wird Schauplatz eines der beiden Projekte, die mit Geldern aus dem «Hauptstadtkultur»-Fonds gefördert werden. Keystone

Es ist ein ambitioniertes Projekt, das im Westen Berns unter dem Namen «Quart22» anläuft: Eine Quartieroper mit 400 Mitwirkenden aus Bümpliz und Bethlehem. Zwei Jahre dauert das Projekt, der Fokus liegt auf der gemeinsamen Stückentwicklung. Mit von der Partie: Die Kornhausbibliotheken, der Schulkreis Bethlehem, ein künstlerisches Team bestehend aus Kulturschaffenden aus Bern, Quartierorganisationen und Vereinen. Als internationaler Player ist die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen am Projekt beteiligt, die «europaweit schon mehrere Stadtteil-Opern durchgeführt» habe, schreibt die Stadt Bern am Montag in einer Medienmitteilung.

Die Stadt Bern ist es denn auch, die das Grossprojekt finanziell fördert – mit einem stolzen Betrag von 250’000 Franken. Die Fördergelder stammen aus dem Fonds «Hauptstadtkultur», der sich wiederum aus der sogenannten «Bundesmillion» speist – einem Spezialkredit des Bundes an die Berner Kultur, die das Bundesamt für Kultur zu streichen plant.

Geschichte der Schweizer Frauen als Lichtshow am Bundeshaus

Noch existieren aber sowohl die «Bundesmillion» als auch der Fonds «Hauptstadtkultur». «Teilhabe und nationale Ausstrahlung» seien entscheidend, damit Projekte mit Geldern aus dem Topf unterstützt werden, sagt die Stadtberner Kulturchefin Franziska Burkhardt auf Anfrage. Nationale Ausstrahlung ist es wohl auch, die dem zweiten Projekt, das vom «Hauptstadtkultur»-Fonds unterstützt wird, zu Fördergeldern verholfen hat.

«Hommage an die Demokratie», so der Titel des Projekts, ist dem 50-Jahr-Jubiläum der Einführung des Frauenstimmrechts vom 7. Februar 1971 gewidmet. Geplant ist eine musikalische Grossbildprojektion am Bundeshaus, welche «die Geschichte der Frauen» in den Fokus rückt. Dazu sollen Chöre aus allen Landesteilen auftreten. Zudem werden in der Altstadt 50 Porträts von Frauen präsentiert. Wie auch die Quartieroper «Quart22» erhält «Hommage an die Demokratie» 250’000 Franken aus dem «Hauptstadtkultur»-Fonds.

Drei Projekte in vollem Gange

Derzeit sind drei Projekte, die mit Beiträgen zwischen 150’000 und 274’000 Franken aus dem «Hauptstadtkultur»-Fonds gefördert wurden, in vollem Gange: Das Kunstprojekt «Connected Space» findet während 15 Monaten statt und lässt Kollektive ungewöhnliche Orte künstlerisch bespielen. Das Theaterprojekt «Time to Move» startete im August des vergangenen Jahres.

Das dritte Projekt, «En Masse», hat sich der Entwicklung einer digitalen Karte mit Hörbeiträgen zur Stadt Bern verschrieben. Federführend ist das Radio- und Podcast-Festival Sonohr, das letzte Woche zum zehnten Mal stattgefunden hat. In diesem Rahmen wurden auch die ersten beiden von sechs Hörbeiträgen veröffentlicht.