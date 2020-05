Kommentar zum neuen Tigers-Coach – Eine naheliegende, aber bequeme Lösung Dass die SCL Tigers Rikard Franzén zum Headcoach befördern, macht gerade in diesen Zeiten Sinn. Aber der Entscheid beinhaltet auch ein Risiko. Marco Oppliger

Rikard Franzén ist beliebt bei den Spielern. Doch künftig wird er als Chef auch einmal durchgreifen müssen. Kann er das? Foto: Christian Pfander

Die Reihen der SCL Tigers schliessen sich wieder. Nun wurde mit Rikard Franzén auch das letzte fehlende Puzzleteil gefunden. Seine Beförderung zum Headcoach ist gewiss keine Überraschung. Die SCL Tigers haben ganz einfach die naheliegendste, weil finanziell vernünftigste Lösung gewählt: Der mit dem Coronavirus verbundene Saisonabbruch und die unklare Zukunft haben dem Club massiv zugesetzt. Franzén steht bereits auf der Lohnliste, er wird also das Budget nicht noch mehr belasten.

Für den Schweden spricht ebenfalls, dass er den Verein und die Spieler bereits kennt. Vor allem war er in seiner Heimat in der Juniorenförderung tätig und gilt als guter Ausbildner. Diese Qualitäten werden gefragt sein: Denn unter Heinz Ehlers waren die Langnauer wohl erfolgreich, doch hatten junge Spieler bei ihm kaum eine Chance. Zuletzt machte Tigers-Präsident Peter Jakob in einem Interview mit dieser Zeitung jedoch deutlich, dass sich das ändern muss. Die Langnauer wollen – nicht zuletzt wegen der grossen finanziellen Sorgen – vermehrt auf die Jugend setzen. Dafür ist Franzén der richtige Mann.

«Nun muss Franzén eine ganz andere Rolle einnehmen. Und damit betritt er mehr oder weniger Neuland.»

Doch es handelt sich bei ihm eben nicht nur um die naheliegendste, sondern auch um die bequemste Lösung. Die Entscheidungsträger wissen genau, mit wem sie es zu tun bekommen. Und in unsicheren Zeiten setzt man gerne auf Bewährtes, anstatt die Katze im Sack zu kaufen. Nur ist die bequemste nicht immer die beste Lösung.

Franzén wird von den Spielern geschätzt. Er ist taktisch versiert, arbeitete mit ihnen immer wieder an Details oder hatte ein offenes Ohr, wenn der strenge und sehr fordernde Ehlers das Eis bereits verlassen hatte. Nun muss er aber eine ganz andere Rolle einnehmen. Und damit betritt der Schwede mehr oder weniger Neuland. Seine einzige Anstellung als Headcoach endete nach einer halben Saison mit der Entlassung – das war vor sechs Jahren. Kann Franzén ein Team führen und wenn nötig durchgreifen – gerade im nicht immer einfachen Mikrokosmos Langnau? Das ist das grosse Fragezeichen.