Unfall in Ostermundigen – Fussgänger von Auto erfasst und schwer verletzt Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fussgänger in Ostermundigen wurde letzterer schwer verletzt. Er wurde ins Spital gebracht.

In Ostermundigen ist es am Montag kurz vor 11 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Fussgänger und einem Auto gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wollte der Fussgänger die Bernstrasse von Seite der Post in Richtung Bahnhof überqueren, als ihn ein aus der Bahnhofstrasse in Richtung Dorfzentrum fahrendes Auto erfasste.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Bernstrasse blieb während der Unfallarbeiten rund eineinhalb Stunden lang gesperrt. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.

( ske )