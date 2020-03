Spital Thun – Eine Station nur für Corona-Patienten Das Spital Thun hat eine Pflegestation in Betrieb genommen, die ausschliesslich für Corona-Patienten reserviert ist. Marc Imboden

Auf dem neusten Stand: In solchen Zimmern werden die Corona-Patienten, die nicht auf der Intensivstation sind, im Spital Thun betreut. Patric Spahni

Auf der am Montag in Betrieb genommenen neuen Corona-Station ist Platz für 27 Personen, die nicht auf der Intensivpflegestation behandelt werden müssen. Zurzeit ist sie noch nicht belegt. Eingerichtet wurde die Corona-Station im neuen ambulanten Operationszentrum. «Weil gemäss der Weisung des Bundesrats nicht dringende Operationen, etwa für ein neues Kniegelenk, auf einen späteren Zeitpunkt gelegt werden müssen, konnten wir diese Station gut freispielen», erklärte Marie-Anne Perrot, Mediensprecherin der Spital STS AG. Wer trotzdem für eine medizinisch dringliche, aber ambulante Operation in Thun ins Spital muss, kommt auf dieselbe Bettenstation wie die stationären Operationspatienten.