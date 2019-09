Einsame Elterninsel gesucht

Von Blog-Redaktion (publiziert am Wed, 04 Sep 2019 03:00:24 +0000)

«Es könnte schlimmer sein» denke ich, während ich meinen beiden jüngsten Kindern in einem sehr kargen Wartezimmer die Zeit vertreibe. Immerhin kann der erschreckend tiefe Schnitt auf dem Schienbein meines Zwölfjährigen genäht werden. Immerhin müsste ich jetzt nur auf einem Elternabend sein, vorher eingekauft, geputzt und gekocht haben und später noch 1,4 Millionen Texte schreiben. Immerhin sehen die Lebenskomplizin und ich uns an den Wochenenden und haben fest vor, die Familie in den nächsten sechs Monaten wieder an einem Ort zusammenzulegen.

Immerhin.

Aber bis dahin ist alles ziemlich anstrengend. Kleine Töchter rufen einen mitten in der Nacht zu sich ins Zimmer, um darüber zu informieren, dass der Fuss aus der Decke ragt. Grosse Töchter verdrehen sich das Knie. Dazwischen bauen Zwischensöhne einen Scheissdreck nach dem anderen. Für diejenigen unter Ihnen, die sich an die Gedichtanalysen im Deutschunterricht noch halbwegs erinnern können: Mit vier Kindern finden Katastrophen wahlweise im Kreuz-, Paar-, oder sich umarmenden Schema statt. Schliesslich sollen ja alle mal angeschrien, bis aufs Blut gereizt, stundenlang genervt werden und sich verletzen. Nicht, dass das hier noch langweilig wird. In dieser Konstellation etwas aufrecht zu erhalten, das auch nur entfernt Ähnlichkeiten mit einem geregelten Familienalltag, ist ungeheuer ermüdend. Die elterliche Existenz im permanenten Dienstleistungsmodus zehrt ebenso an den Kräften wie die Tatsache, dass es von all dem keine richtigen Pausen gibt. Stattdessen füllt man Zeiten, in denen man ganz kurz nicht mehr einer spezifischen Tätigkeit nachgeht, mit anderen Tätigkeiten auf. Man unterbricht Arbeit eigentlich nur für Arbeit. Es fühlt sich an, als hätte man den Ring aus Tolkiens «Herr der Ringe» zu lange tragen müssen: Wie ein Stück Butter, das man zu dünn aufs Brot gestrichen hat. Ich weiss nicht wie Sie das aushalten, aber ich neige in solchen Situationen zu Eskapismus. Ich flüchte mich in Aussteigerfantasien. Das bezieht sich noch nicht mal unbedingt darauf, dass ich meine Kinder loswerden will. Stattdessen will ich möglichst weit weg von den An- und Überforderungen des Alltags möglichst viel Zeit am Stück mit der Lebenskomplizin verbringen. Je extremer die Situation, desto extremer mein Eskapismus. Bis irgendwann die Gedanken an den nächsten gemeinsamen Italienurlaub nicht mehr reichen und man im Selbststudium Experte für abgelegene Inseln geworden ist. Selbststudium übrigens auch bekannt als die paar Minütchen, die man am Tag auf der Toilette verbringt und aufs Handy guckt, während irgendein Kind gegen die Tür bummert. Selbststudium im Sinne von sich um 22.32 Uhr einen Kaffee reinziehen, weil man noch einen Text schreiben muss, und dann 1.46 Uhr nicht schlafen können, obwohl man selbst und der Text vollkommen fertig ist. Ehe man es sich versieht, googelt man nachts um 1.47 Uhr Flugpreise nach Grenada oder informiert sich über die Unterbringungsmöglichkeiten auf St. Helena. Die Insel war immerhin weit genug entfernt, dass die Briten Napoleon im zweiten Anlauf erfolgreich dorthin verbannen konnten. Ein paar Tage später weiss man, welche Inseln praktisch nur aus dem Grund bevölkert wurden, um die Franzosen daran zu hindern, Napoleon wieder zu befreien. Während sich die Kinder über das Abendessen beschweren wirft man einen Blick auf den Stapel Rechnungen, der noch bezahlt werden muss. Das Handy surrt, um daran zu erinnern, wie viel es noch zu erledigen gibt. Und plötzlich freut man sich auf 1.47 Uhr nachts, weil man dann wieder planen kann, welchen Job man für die britische Regierung übernehmen müsste, um sich auf Ascension Island aufhalten zu dürfen. Oder man trifft gedankliche Vorkehrungen, der 267. Einwohner von Tristan da Cunha zu werden und fragt sich, ob der eigene Nachname zu den anderen 9 Familiennamen auf der Insel passt.

Aber es geht weiter, immer weiter. Das Bad müsste geputzt werden und die Legosteine kleben mittlerweile am Parkettboden fest. Angesichts des weissen, fluffigen Teppichs, der sich auf ihrer Arbeitsfläche gebildet hat, erträgt die Küche ihren Selbsthass nicht mehr und möchte ausziehen. Abgabetermine, Kindergeburtstage, leerer Kühlschrank, mein Fahrrad ist kaputt, Loch im Kopf, Steinschlag am Auto, Läusekatastrophe, dann bist du nicht mehr mein Papa. Irgendwer schreit, weil er auf einen am Boden festgeklebten Legostein getreten ist.