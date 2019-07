Er arbeitet auf 100 Metern Höhe

Nun gehts endlich hinauf. Sprosse für Sprosse klettert der Reporter im Kranturm hoch und ist auf jedem Zwischenboden froh um den Helm, da er mit dem Kopf an eine Querstange prallt. Die Handgelenke schmerzen, Knie und Schienbein bekommen auf der Leiter Stösse ab. Bloss nicht nach unten sehen! Drüben auf dem Insel-Bettenhochhaus, das 2025 abgerissen wird, sitzt auf der Terrasse weiss gewandetes Medizinalpersonal beim Kaffee. Endlich ist es geschafft.

Besorgte Ehefrau ruft an

Vornübergebeugt sitzt Antonio in seiner Kabine und blickt konzentriert nach unten. Es knackt im Funkgerät: «Piano, piano, ein wenig nach rechts!» Der 54-jährige Kranführer dreht den Kopf zu den Besuchern. «Gefällt euch mein Arbeitsplatz?» Die Kollegen unten sind klein wie Ameisen. Wenn einer über Funk etwas bittet, fordert ihn Antonio auf, mit den Armen zu winken und das Planquadrat zu nennen: «Ich weiss sonst nicht, wer etwas von mir will.» Das Radio an der Wand ist stumm. Am Boden steht ein Heizlüfter. «Es ist ja nicht immer Sommer.» Ebenfalls festgeklemmt ist ein Handy. Seine Frau rufe an, wenn sie auf der Wetter-App sehe, dass Windböen angesagt seien. «Lebst du noch?», frage sie dann besorgt. Wenn es stürmt, schwankt der Kran bis zu zwei Meter fünfzig hin und her.

Riesenbaustelle ohne Lastwagenzufahrt

Die Grundsteinlegung für das neue Hauptgebäude fand am 2. Juli statt (der «Bund» berichtete), auch der Kranführer Antonio Nazionale war daran beteiligt. 2023 soll der Bau bezogen werden. Eine Lastwagenzufahrt gibts nicht, alle Materialen werden mittels Kran herangeführt. Die Vorschriften sind strikt. Bluttests sollen sicherstellen, dass kein Arbeiter unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Cannabis steht. Alle tragen Sicherheitsschuhe, Warnweste, Helm und Namensschild (mit Notfallnummer). Fluchtwege und Sammelplätze sind signalisiert. Sonnencreme, -brillen sowie Mineralwasser stellt die Baufirma Strabag zur Verfügung. Wer nicht im WC, sondern irgendwo uriniert, fliegt von der Baustelle.

Selbst bei schwachem Wind muss Nazionale den Ausleger mit Gegenstrom stabilisieren, damit dieser an Ort und Stelle verharrt. So können die Arbeiter die Last gefahrlos fixieren oder lösen. Wenn ein Kollege unten sechs Tonnen Beton auf einen Schwick aus dem Behälter flutschen lässt, drückt es Antonio oben in die Sitzlehne, da der Kran zurückschnellt.

Manchmal hört er von Kollegen, er habe ein schönes Leben dort oben. Kranführer kontern dies seit jeher mit der Aufforderung: «Komm doch einmal hoch.» Die meisten bevorzugten festen Boden unter den Füssen, sagt Antonio und grinst. Fast traut man sich nicht zu fragen, doch was tut ein Kranführer, wenn er dringend muss? Selbst Nazionale, der behände klettert, braucht für einen Weg sieben Minuten. Sein Körper habe sich daran gewöhnt, dass WC-Besuche nur vor der Arbeit, in der Mittagspause und nach Feierabend möglich seien. Sogar in der Freizeit sei dies so. Für den Notfall gebe es eine Plastikflasche, deutet Antonio an und sagt: «Lagerbier».

100 Meter hoch: Der Kran der neuen Insel-Baustelle in Bern. Foto: Beat Mathys

Aus der hohen Position sieht man auf rotierende Ventilatoren auf den Dächern. Man blickt in Fenster, hinter denen Patienten liegen, angeschlossen an Apparate. Am Anfang habe er über die Schicksale nachgedacht, sagt Nazionale. Doch inzwischen beachte er auch die Rettungshelikopter nicht mehr, die auf dem Landeplatz aufsetzten.

Blick hinab schmerzt

Noch so gerne hätte er weggesehen, als – bei einer anderen Baustelle – eine lebensmüde Person vom benachbarten Dach sprang. Antonio macht ein ernstes Gesicht. Auch sein Job sei nicht ungefährlich, sagt der Mann, der 1982 aus Italiens Süden in die Schweiz kam. Bis jetzt sei nichts passiert, versichert er – und bekreuzigt sich. Geht er nach der Frühpensionierung in fünf Jahren nach Lecce zurück? Er sei davon abgekommen. Die drei Kinder seien hier, auch die beiden Grosskinder. Der Kleine bestürme ihn wegen des Krans: «Nonno, ig wott ou!» Doch Kinder dürften nicht hinauf.

Ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz: Antonio Nazionale im Kran. Foto: Beat Mathys

Weil er so oft hinunterblicken muss, lässt Antonio seine Schultern in einer Physiotherapie behandeln. Es mache ihn «verruggt», wenn er zur Znünizeit durcharbeiten müsse, anstatt ein Brot zu essen und sich im Sessel zur Entspannung zurückzulehnen. Ab 12 Uhr herrscht strikte Mittagsruhe. Als der Besucher vom Kran herabsteigt, ist kein Hämmern zu hören, sondern nur das Geläut der Friedenskirche. Nun hat auch Nazionale Zeit zum Essen im Insel-Restaurant.