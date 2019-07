Er kann doch nichts dafür

Burns' Wutausbruch ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, zeigt aber sehr schön, was mit dem Begriff gemeint ist und warum das Bild von der toxischen, also der «giftigen», «ansteckenden» Männlichkeit, so eine gute Metapher für das Phänomen der übertrieben dominant und aggressiv auftretenden Männer ist – warum diese Metapher andererseits aber dieses Verhalten im schlimmsten Fall sogar verharmlost.

Problematisch ist die Metapher, weil die Assoziation mit etwas Giftigem oder Ansteckendem einen körperlichen und scheinbar unkontrollierbaren Aspekt ins Spiel bringt. Ursprünglich stammt der Begriff toxische Männlichkeit aus der Soziologie, Psychologie und Gender-Theorie, wo er ein Verhalten beschreibt, das letztlich dem Mann selbst schadet. Durch gesellschaftliche Erwartungen werde er in eine Rolle gedrängt, die es nicht zulässt, Emotionen zu zeigen, auf sich selbst zu achten oder um Hilfe zu bitten. Dieser Mann ist sich selbst der grösste Feind.

Das Verhalten bekommt etwas Körperliches. Der Täter wird von jeder Verantwortung befreit.

Seit einigen Jahren wird der Begriff aber anders verwendet, er beschreibt vor allem in der «Me Too»-Debatte das rücksichtlose Verhalten meist mächtiger Männer, die ihre Position für Grapschereien oder Belästigungen ausgenutzt haben. Zuletzt fiel er wieder vermehrt nach dem Auftauchen des Videos, das den ehemaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit einer vermeintlichen jungen russischen Oligarchin und viel Wodka-Bull in einer Villa auf Ibiza zeigt.

Inzwischen meint der Begriff toxische Männlichkeit nicht mehr nur ein gewisses Verhaltensmuster, sondern wird auf die Person als solche gemünzt. Manche Männer – es sind fast immer Männer -, wie etwa der Schauspieler Kevin Spacey oder der Filmproduzent Harvey Weinstein, gelten als toxisch, weil sie zu personae non gratae geworden sind, zu Personen, mit denen niemand mehr etwas zu tun haben möchte. Als seien sie wirklich giftig oder krank, als bestünde in ihrer Nähe nicht nur die ständige Gefahr des sexuellen Übergriffs, sondern als könne dieses Verhalten auch ansteckend wirken und alle in ihrer Nähe infizieren.

Nach diesem Verständnis ist das toxische Verhalten nicht nur eine Gefahr für das Umfeld des Täters, sondern betrifft ihn auch selbst. Denn wenn der Täter isoliert werden muss, damit sich dieses Verhalten nicht ausbreiten und weitere Menschen infizieren kann, dann scheint es, als wirke diese «Krankheit» genauso auf den Täter wie auf seine Familie, Freunde, Kollegen. Er kann nichts dafür, er hat sich dummerweise irgendwo angesteckt. Das Verhalten bekommt etwas Körperliches. Der Täter wird von jeder Verantwortung befreit. Für eine Krankheit kann man nichts.

Die toxische Männlichkeit erinnert an den ebenso unscharfen Begriff der Hysterie.

Diese scheinbare Unkontrollierbarkeit der (männlichen) Triebe erinnert an eine Affekttheorie, wie sie eigentlich im 18. Jahrhundert gebräuchlich war. Während der Aufklärung wurden Emotionen, die sich nicht kontrollieren lassen, wie Krankheiten behandelt. Es vermischten sich frühe medizinische und psychologische Forschungen, die erst im folgenden Jahrhundert zu eigenen Disziplinen ausdifferenziert wurden. Man dachte, Affekte und Leidenschaften könnten die Erkenntniskraft und die Vernunft beeinträchtigen, unter Umständen aber auch heilsam wirken. Ideal sei eine Affektkontrolle, wie sie die antiken Stoiker beherrschten, jedoch mit dem frisch entstandenen medizinischen Wissen der Neuzeit angereichert. Die Germanistin Cornelia Zumbusch verfolgte diese Denkweise bis in Goethes späten Roman «Die Wahlverwandtschaften», wo sich zwischen kreuzenden Liebespaaren die «Leidenschaften wie Ansteckungskrankheiten verhalten».

Das sind zunächst eigentlich sehr passende Bilder für die beschriebenen Phänomene einer grassierenden Leidenschaft oder andere starke Emotionen, die natürlich grossen Einfluss nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf den Körper haben kann.

Auch der metaphorisch sehr ähnliche Begriff der toxischen Männlichkeit beschreibt das Phänomen der aggressiven Sexualität treffend, da solches Verhalten tatsächlich das Umfeld des Täters wie unter dem Einfluss einer Krankheit erscheinen lässt, die alles andere überschattet. Die einflussreiche American Psychological Association (APA) hat Anfang des Jahres traditionelle Männlichkeit als tatsächliche Krankheit klassifiziert – denn der Schaden, den ein solches Verhalten anrichten kann, ist inzwischen wissenschaftlich belegt. Die APA führt dazu in einer Broschüre mit Richtlinien für Psychologen im Umgang mit Jungen und Männern auf, zu welchen Problemen ein traditionelles Männlichkeitsbild führen kann: schlechtere psychische und physische Gesundheit, Lernprobleme, Verhaltensauffälligkeiten, erhöhte Wahrscheinlichkeit ein Verbrechen zu begehen und selbst das Opfer eines Verbrechens zu werden.

Sich toxisch zu verhalten, ist eine freie moralische Entscheidung jedes Einzelnen – und keine Frage der Gesundheit.

Auch wenn es manche Kritiker der APA-Richtlinien anders sehen, hat das zunächst noch nicht unbedingt etwas mit toxischer Männlichkeit zu tun. Die toxische Männlichkeit erinnert eher an den ebenso unscharfen Begriff der Hysterie. Dieser wurde vom Ende des 19. Jahrhunderts an verwendet, um einige psychische Krankheiten und ihre Symptome zu beschreiben, dann aber schnell vom Klischee der «hysterischen Frau» überlagert, das sich hier und da bis heute hält. Der Begriff hat sich mit dieser Assoziation verselbständigt und ist in dieser Vereinfachung besonders effektiv darin, sexistisches Denken weiterzuverbreiten. Der Begriff der Hysterie war für medizinische Diagnosen deshalb nicht immer ganz falsch, aber heute ist er vor allem verzerrend und irreführend. Ganz ähnliches gilt für die Toxizität, insbesondere, wenn sie als Eigenschaft im Zusammenhang mit dem biologischen Geschlecht angeführt wird. Das führt auch schnell zu einer Argumentationsweise, in der das Geschlecht oder möglicherweise auch die Hautfarbe oder die Herkunft der Eltern als Begründungen für alles Mögliche herhalten können. Alles Faktoren, für die der Einzelne nichts kann.

Im Gegensatz zum toxischen Verhalten. Denn für die toxische Maskulinität ist das Bild einer Krankheit oder Infektion zwar auf den ersten Blick sehr treffend. Für Männer, oder auch Frauen, die ihre Machtposition für sexuelle Übergriffe und anderen Missbrauch ausnutzen, ist es aber wie die heute stark vereinfachte Wahrnehmung der Hysterie irreführend und sogar relativierend. Denn es ist nicht so, dass sich ein Einzelner nicht gegen dieses Verhalten wehren könnte – zuallererst der Täter, der in solchen Fällen eben nicht in eine Rolle gedrängt wird. Konservative und toxische Männlichkeitsideale können eine Rolle spielen für Übergriffe und Missbrauch, sie müssen das aber nicht zwangsläufig, und sie sind auch keine Entschuldigung dafür. Rollenbilder, die ein bestimmtes Verhalten vorgeben, werden von der Gesellschaft auferlegt. Sexuelle Übergriffe und alles, was als toxisch bezeichnet wird, sind jedoch eine bewusste Ausnutzung von Privilegien und Machtpositionen. Sich so zu verhalten, ist eine freie moralische Entscheidung jedes Einzelnen – und keine Frage der Gesundheit.